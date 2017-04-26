|
Американский актер Стивен Сигал попал в черный список украинского сайта "Миротворец"
26.04.2017 23:22 — Новости Мира | Tut.by
Фамилия американского актера Стивена Сигала
Его обвиняют в незаконное пересечение государственной границы Украины. Актер посещал Крым в 2014 и 2015 году. Также на сайте отмечено, что Сигал поддерживает решение России о присоединении Крыма и отрицает российскую агрессию.
После решения России о присоединении Крыма в 2014 году Киев считает территорию полуострова оккупированной. Люди, которые въехали на территорию полуострова со стороны России, в Украине считаются нарушителями государственной границы.
Не так давно черный список на сайте также пополнили, възжавшие со стороны России в Крым известный путешественник
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его обвиняют в незаконное пересечение государственной границы Украины. Актер посещал Крым в 2014 и 2015 году.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии