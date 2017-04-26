Фамилия американского актера Стивена Сигала значится в черном списке украинского сайта «Миротворец». Данные об актере занесены в раздел «Чистилище».



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Его обвиняют в незаконное пересечение государственной границы Украины. Актер посещал Крым в 2014 и 2015 году. Также на сайте отмечено, что Сигал поддерживает решение России о присоединении Крыма и отрицает российскую агрессию.

После решения России о присоединении Крыма в 2014 году Киев считает территорию полуострова оккупированной. Люди, которые въехали на территорию полуострова со стороны России, в Украине считаются нарушителями государственной границы.

Не так давно черный список на сайте также пополнили, възжавшие со стороны России в Крым известный путешественник Федор Конюхов и российская участница, которая должна была выступать на «Евровидение-2017» в Киеве, Юлия Самойлова .

Скандал вокруг «Миротворца» возник после публикации им данных аккредитованных в ДНР журналистов, в том числе и белорусов. В открытом доступе были выложены имена и фамилии корреспондентов, издания, где они работают, занимаемые ими должности, страны происхождения, номера мобильных телефонов, электронные адреса и даты пребывания на не подконтрольной правительству Украины территории. При этом сайт обвинил работников СМИ в «пособничестве террористическим организациям». Сайт обещали закрыть , но пока этого не случилось. Создан сайт по инициативе депутата Верховной рады и члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко.