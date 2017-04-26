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Генштаб РФ: Вашингтон имеет все возможности для нанесения скрытого ядерного удара по России

26.04.2017 22:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Американские системы противоракетной обороны (ПРО) могут перехватывать российские и китайские баллистические ракеты. Об этом заявил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Виктор Познихир в ходе конференции в Москве, передает корреспондент РБК.

«Средства системы противоракетной обороны США уже сегодня обладают потенциалом перехвата российских и китайских баллистических ракет и представляют угрозу стратегическим ядерным силам России и Китая. В дальнейшем эти возможности будут возрастать», — сказал Познихир.

Также, по словам замглавы управления Генштаба, Вашингтон имеет все возможности для нанесения скрытого ядерного удара по России. На это, отмечают в военном руководстве, указывают американские базы ПРО, расположенные в Европе.

«Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — сказал представитель Генштаба.

Согласно российским оценкам, к 2022 году количество ракет системы ПРО США составит более тысячи единиц. Как отмечал ранее Познихир, Россия вынуждена принимать ответные меры на развертывание комплексов ПРО. Он не уточнил, что именно предпримет руководство страны, однако отметил, что ответные меры будут адекватны и направлены на безопасность страны. «Но безопасней от этого мир не станет», — добавил замглавы Генштаба.

С начала марта США начали развертывать на территории Южной Кореи комплексы своей ПРО — THAAD. По словам главы Тихоокеанского командования ВС США Харри Харриса, система будет запущена в эксплуатацию «уже в ближайшие дни».

 
 
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