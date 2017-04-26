Венесуэла начнет процедуру выхода из состава Организации американских государств, потому что не может мириться с нарушением норм этого регионального блока. Об этом в среду сообщила в своем Twitter министр иностранных дел Боливарианской Республики Дельси Родригес.

«Мы предоставляли возможности для того, чтобы возобладал дух многосторонности, однако нарушение священных правил организации взяло верх, — написала Родригес. — Венесуэла выходит из ОАГ, потому что у нее есть достоинство, независимость, суверенитет, ради мира и будущего нашей родины». Ожидается, что процесс выхода из ОАГ займет у Каракаса два года.

Родригес накануне предупредила, что Венесуэла может покинуть ОАГ, если этот региональный блок проведет заседание глав МИД по ситуации в Боливарианской Республике без ее согласия. Решение об организации такой встречи было принято в среду.

Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро уже приказал немедленно приступить к процедуре вывода страны из ОАГ. Об этом глава государства сообщил в среду вечером в своем в Twitter .

«Довольно интервенционистского произвола и нарушения законности, Венесуэла — колыбель освободителей, и мы заставим ее уважать, — написал политик. — Как глава государства, используя мои исключительные полномочия в соответствии с конституцией, я приказал немедленно выйти из ОАГ».

В состав ОАГ, основанной в 1948 году, входят 35 государств Северной, Южной и Центральной Америки. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне, пост генерального секретаря занимает Луис Альмагро.

С начала апреля в южноамериканской стране проходят антиправительственные манифестации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По данным оппозиционного «Блока демократического единства», только 20 апреля на манифестациях пострадали более 220 человек. Правительство также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах.

Согласно подсчетам неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум», за это время были задержаны почти 1,3 тыс. человек. Насилие в ходе массовых акций сторонников и противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро к настоящему времени унесло жизни более 26 человек.