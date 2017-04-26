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израильские ВВС нанесли удар в окрестностях международного аэропорта в Дамаске
27.04.2017 08:17 — Новости Мира | Tut.by
Израильские ВВС атаковали один из объектов в районе международного аэропорта в Дамаске. Как сообщил телеканал
По предварительной информации, ударам подверглась находящаяся там военная база. Новостной портал «Сурия аль-Эн» отмечает, что раскаты мощных взрывов были слышны на восточной окраине Дамаска.
Со стороны сирийского командования никаких заявлений пока не последовало.
Видео взрывов, которые, согласно описанию, произошли в районе аэропорта Дамаска, появилось в
13 января израильские самолеты выпустили ракеты по району военного аэродрома Мезза на юго-западе Дамаска. Они не входили в воздушное пространство Сирии, удар был нанесен со стороны Тивериадского озера. Командование ВС Сирии расценило агрессивную акцию как «отчаянную попытку поднять моральный дух террористических формирований после поражений, нанесенных им сирийской армией».
22 февраля израильские ВВС нанесли ракетные удары по горной гряде Калямун рядом с городом Эль-Катиф к северу от Дамаска. Они атаковали размещенный там лагерь шиитских бойцов из партии «Хезболлах», которые воюют на стороне сирийской армии. При этом израильские самолеты находились в небе над территорией соседнего Ливана.
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По предварительной информации, ударам подверглась военная база, сообщает телеканал Al Ayam.
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