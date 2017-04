Израильские ВВС атаковали один из объектов в районе международного аэропорта в Дамаске. Как сообщил телеканал Al Ayam , в результате налета в окрестностях воздушной гавани вспыхнул сильный пожар.

По предварительной информации, ударам подверглась находящаяся там военная база. Новостной портал «Сурия аль-Эн» отмечает, что раскаты мощных взрывов были слышны на восточной окраине Дамаска.

Со стороны сирийского командования никаких заявлений пока не последовало.

Видео взрывов, которые, согласно описанию, произошли в районе аэропорта Дамаска, появилось в Twitter -аккаунте IsraelBreaking.