﻿ Австрия намеревается на неопределенный срок продлить контроль на своих границах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Австрия намеревается на неопределенный срок продлить контроль на своих границах

27.04.2017 08:14 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Австрия, входящая в Шенгенскую зону, рассчитывает добиться того, чтобы режим контроля на ее границах, введенный в разгар кризиса с беженцами в 2015 году, был продлен на неопределенный срок. Об этом министр внутренних дел страны Вольфганг Соботка заявил в интервью газете Die Welt, которое опубликовано в среду, 26 апреля.


Фото: www.dw.de

«Пока внешние границы (ЕС. — Ред.) не могут быть защищены соответствующим образом, мы продолжим предпринимать меры национального характера», — подчеркнул глава МВД. «В интересах общественного порядка и внутренней безопасности» нам просто необходимо знать, «кто въезжает в страну», добавил он. По словам министра, он настроен оптимистично и рассчитывает, что Вене удастся заручиться поддержкой в этом вопросе со стороны Брюсселя.

Между тем, как сообщили 26 апреля издания Funke Mediengruppe со ссылкой на федеральную полицию Германии, за первые три месяца с начала года правоохранительные органы задержали 13 тысяч 185 человека, которые хотели незаконно въехать в ФРГ. Границу с Австрией они, как правило, преодолевают самостоятельно или с помощью лиц, занимающихся контрабандой людей, отмечает агентство KNA.

Наряду с Австрией — Германия, Дания, Швеция и Норвегия ввели контроль на своих границах в разгар миграционного кризиса в 2015 году. В феврале 2017 года Совет ЕС по рекомендации Еврокомиссии разрешил этим странам продлить временный режим на три месяца — до середины мая.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Пока внешние границы (ЕС. - Ред.) не могут быть защищены соответствующим образом, мы продолжим предпринимать меры национального характера", - подчеркнул глава МВД.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Венесуэла покинет Организацию американских государств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика