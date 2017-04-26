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Солдат бундесвера планировал совершить теракт под видом сирийского беженца. Он задержан

27.04.2017 11:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Во Франкфурте-на-Майне по подозрению в терроризме задержан солдат бундесвера.


Фото: Reuters

Предположительно, он выдавал себя за сирийского беженца и действовал из ксенофобских побуждений. Об этом сообщила прокуратура Франкфурта в четверг, 27 апреля.

Бундесвер, со своей стороны подтвердил факт задержания.

Следствие подозревает 28-летнего военнослужащего в подготовке серьезного антигосударственного акта насилия. В связи этим уголовным делом накануне, 26 апреля, 90 сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), полиции федеральных земель Гессена и Баварии, а также их австрийские и французские коллеги обыскали 16 объектов в Германии, Австрии и Франции. Солдат был задержан во время учений в баварском Хаммельбурге, он проходил службу во французском Илькирше-Граффенштадене близ границы с Германией.

 
 
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Предположительно, он выдавал себя за сирийского беженца и действовал из ксенофобских побуждений

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