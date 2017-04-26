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Меркель посоветовала британцам не обольщаться насчет Brexit

27.04.2017 13:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила британцев, чтоб они не обольщались насчет своих прав в ЕС после Brexit. Об этом сообщает Reuters.


Ангела Меркель. Фото: Reuters

«Постороннее государство, каковым станет Британия, не сможет и не будет иметь тех же прав, какие имеют члены Европейского союза, — объявила канцлер, выступая в бундестаге. — Я должна сказать сейчас как можно более ясно, потому что, как я вижу, в Британии некоторые питают определенные иллюзии — это пустая трата времени».

Меркель также заявила, что финансовые обязательства Лондона перед ЕС будут обсуждаться на первом этапе переговоров. По словам канцлера, обсуждать торговый договор Британии и Евросоюза можно будет не ранее окончания процесса Brexit.

«Мы сможем заключить соглашение о будущих отношениях с Британией лишь после того, как все вопросы о ее выходе из ЕС будут разрешены ко всеобщему удовлетворению», — пояснила она.

28 марта премьер Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.

 
 
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"Постороннее государство, каковым станет Британия, не сможет и не будет иметь тех же прав, какие имеют члены Европейского союза", - объявила канцлер

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