|
Меркель посоветовала британцам не обольщаться насчет Brexit
27.04.2017 13:55 — Новости Мира | Tut.by
Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила британцев, чтоб они не обольщались насчет своих прав в ЕС после Brexit. Об этом сообщает Reuters.
«Постороннее государство, каковым станет Британия, не сможет и не будет иметь тех же прав, какие имеют члены Европейского союза, — объявила канцлер, выступая в бундестаге. — Я должна сказать сейчас как можно более ясно, потому что, как я вижу, в Британии некоторые питают определенные иллюзии — это пустая трата времени».
Меркель также заявила, что финансовые обязательства Лондона перед ЕС будут обсуждаться на первом этапе переговоров. По словам канцлера, обсуждать торговый договор Британии и Евросоюза можно будет не ранее окончания процесса Brexit.
«Мы сможем заключить соглашение о будущих отношениях с Британией лишь после того, как все вопросы о ее выходе из ЕС будут разрешены ко всеобщему удовлетворению», — пояснила она.
28 марта премьер Тереза Мэй
Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Постороннее государство, каковым станет Британия, не сможет и не будет иметь тех же прав, какие имеют члены Европейского союза", - объявила канцлер
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии