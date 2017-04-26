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МИД Британии: отказать США в просьбе ударить по Асаду будет трудно

27.04.2017 18:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Соединенному Королевству будет очень трудно отказать Соединенным Штатам, если они попросят поддержки в нанесении нового военного удара по сирийской правительственной армии, заявил в интервью Би-би-си британский министр иностранных дел Борис Джонсон.


Борис Джонсон. Фото: Reuters

Для принятия решения о совместной операции вооруженных сил Британии и США в Сирии британскому правительству не обязательно нужно будет заручиться поддержкой парламента, добавил министр.

США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе 7 апреля в ответ на атаку с применением химического оружия против мирных жителей Сирии.

Сирийские власти отрицают, что химическую атаку, жертвами которой стали не менее 80 человек, провели правительственные войска.

По словам Бориса Джонсона, режим Асада «распоясался и убивает своих же сограждан оружием, запрещенным почти 100 лет назад».

В последние годы депутаты парламента голосовали по вопросу проведения военных операций. В 2013 году палата общин отклонила правительственную резолюцию о возможной военной интервенции в Сирию.

Но поскольку парламент будет распущен перед внеочередными всеобщими выборами, которые пройдут в июне, необходимость соблюдения этой процедуры ставится под сомнение, если американцы решат вновь ударить по позициям сирийских войск в течение ближайших шести недель.

«Я думаю, это будет очень сложно, если США выйдут с предложением предпринять какие-то действия в ответ на химическую атаку», — сказал Джонсон в эфире Би-би-си.

«Если они попросят нашей поддержки, с моей точки зрения — и я знаю, что это и точка зрения премьер-министра, — нам будет трудно сказать «нет», — заявил глава МИД.

На вопрос о необходимости консультаций с палатой общин перед любой военной операцией, Джонсон ответил: «Я думаю, нужно попробовать».

«Как именно это будет реализовано, это решать правительству и премьер-министру. Но если американцы снова решат действовать и попросят нас о помощи, — скажем, ракетным ударом с подводных лодок в Средиземном море, — как я уже сказал, нам будет очень трудно ответить «нет», — повторил министр.

Политический редактор Би-би-си Лора Кюнсберг расценивает заявления Бориса Джонсона как очень серьезные, особенно учитывая, что, как он говорит, это точка зрения не только его, но и премьер-министра.

В Соединенном Королевстве не существует прописанной законом процедуры, которая требовала бы одобрения парламентом решения о начале военных действий.

Это конституционное право остается за премьер-министром и правительством. В последние десятилетия военные акции проходили обсуждение в парламенте. Но решение, принимаемое по этому вопросу в парламенте путем голосования, не является конституционно обязывающим для правительства.

При развертывании вооруженных сил британское правительство действует в соответствии с Королевской прерогативой. Это означает, что формально право объявления войны и военных действий принадлежит не парламенту, а Короне.

На практике королева делегирует это право премьер-министру и правительству.

 
 
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По словам Бориса Джонсона, режим Асада "распоясался и убивает своих же сограждан оружием, запрещенным почти 100 лет назад".

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