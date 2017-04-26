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МИД Британии: отказать США в просьбе ударить по Асаду будет трудно
27.04.2017 18:59 — Новости Мира | Tut.by
Соединенному Королевству будет очень трудно отказать Соединенным Штатам, если они попросят поддержки в нанесении нового военного удара по сирийской правительственной армии, заявил в интервью Би-би-си британский министр иностранных дел Борис Джонсон.
Для принятия решения о совместной операции вооруженных сил Британии и США в Сирии британскому правительству не обязательно нужно будет заручиться поддержкой парламента, добавил министр.
США нанесли
Сирийские власти отрицают, что химическую атаку, жертвами которой стали не менее 80 человек, провели правительственные войска.
По словам Бориса Джонсона, режим Асада «распоясался и убивает своих же сограждан оружием, запрещенным почти 100 лет назад».
В последние годы депутаты парламента голосовали по вопросу проведения военных операций. В 2013 году палата общин отклонила правительственную резолюцию о возможной военной интервенции в Сирию.
Но поскольку парламент будет распущен перед внеочередными всеобщими выборами, которые пройдут в июне, необходимость соблюдения этой процедуры ставится под сомнение, если американцы решат вновь ударить по позициям сирийских войск в течение ближайших шести недель.
«Я думаю, это будет очень сложно, если США выйдут с предложением предпринять какие-то действия в ответ на химическую атаку», — сказал Джонсон в эфире Би-би-си.
«Если они попросят нашей поддержки, с моей точки зрения — и я знаю, что это и точка зрения премьер-министра, — нам будет трудно сказать «нет», — заявил глава МИД.
На вопрос о необходимости консультаций с палатой общин перед любой военной операцией, Джонсон ответил: «Я думаю, нужно попробовать».
«Как именно это будет реализовано, это решать правительству и премьер-министру. Но если американцы снова решат действовать и попросят нас о помощи, — скажем, ракетным ударом с подводных лодок в Средиземном море, — как я уже сказал, нам будет очень трудно ответить «нет», — повторил министр.
Политический редактор Би-би-си Лора Кюнсберг расценивает заявления Бориса Джонсона как очень серьезные, особенно учитывая, что, как он говорит, это точка зрения не только его, но и премьер-министра.
В Соединенном Королевстве не существует прописанной законом процедуры, которая требовала бы одобрения парламентом решения о начале военных действий.
Это конституционное право остается за премьер-министром и правительством. В последние десятилетия военные акции проходили обсуждение в парламенте. Но решение, принимаемое по этому вопросу в парламенте путем голосования, не является конституционно обязывающим для правительства.
При развертывании вооруженных сил британское правительство действует в соответствии с Королевской прерогативой. Это означает, что формально право объявления войны и военных действий принадлежит не парламенту, а Короне.
На практике королева делегирует это право премьер-министру и правительству.
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По словам Бориса Джонсона, режим Асада "распоясался и убивает своих же сограждан оружием, запрещенным почти 100 лет назад".
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