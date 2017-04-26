На Южные Курилы отправится делегация японского бизнеса и чиновников, чтобы на месте оценить перспективы совместной с Россией хозяйственной деятельности на островах, сообщили по итогам переговоров президент Путин и премьер Абэ.



Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото: пресс-служба президента России

Курильское хозяйство

На переговорах обсуждалась «тематика совместной хозяйственной деятельности» России и Японии на Курильских островах, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. О начале совместной работы на Курилах лидеры договорились в декабре 2016 года во время первого за десять лет визита Путина в Японию.

В ближайшее время будет сформирован перечень приоритетных проектов, сообщил Путин. Для изучения параметров конкретного взаимодействия на Южные Курилы приедет группа японских бизнесменов, сказал российский президент. Абэ в заявлении для прессы по итогам переговоров выразил надежду, что визит бизнесменов и чиновников состоится до конца мая. Одной из тем совместной работы станет разведение рыбы и морских ежей, сообщил японский премьер.

Во время декабрьского визита российский президент обещал подумать о том, как облегчить посещение Курил бывшими жителями, которые проживают в Японии. Россия обеспечит прямой перелет тем, кто ранее жил на островах, для посещения могил предков, сообщил по итогам переговоров Путин. По словам Абэ, такой рейс будет организован впервые. Японский лидер надеется, что в «погожий июньский день» граждане Японии смогут посетить Кунашир и Итуруп.

Также должен открыться второй пункт пропуска для японских граждан на острове. Абэ выразил надежду, что его отроют вблизи островов Хабомаи уже августе.

Проблема мирного договора обсуждалась, сообщили оба лидера. Однако никакой конкретики не добавили. Решение проблемы должно устраивать обе стороны и быть принято обществом, повторил свою ранее заявленную позицию Путин. Абэ выразил надежду, что они вместе с российским президентом смогут выйти на такое решение.

Япония также примет участие в выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в 2018 году и в работе Восточного экономического форума в сентябре этого года. На форум приедет и Абэ, там состоится очередная встреча его и Путина.

Пхеньян призвали к сдержанности

По словам Путина и Абэ, значительную часть переговоров заняло обсуждение международной проблематики. Обсуждались вопросы сотрудничества в Совете Безопасности ООН, отдельно затрагивалась ситуация на Корейском полуострове, которая там «серьезно деградировала», заявил Путин. «Призываем всех воздерживаться от воинственной риторики. Необходимо скорейшее возобновление шестисторонних переговоров», — сказал российский президент. ​

«Япония и Россия и дальше будут тесно сотрудничать и обращаться к КНДР, чтобы она воздержалась от дальнейших провокационных действий. Мы серьезно дискутировали, как Япония и Россия должны сотрудничать в международном сообществе», — сказал Абэ.

До переговоров в Москве лидеры встречались в японском городе Нагато в декабре 2016 года. Всего Путин и Абэ с 2012 года встречались 17 раз . В последние годы Россия и Япония договорились нарастить экономическое сотрудничество, чтобы вывести отношения между странами на новый уровень. В декабре прошлого года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японский банк JBIC договорились о создании общего фонда поддержки инвестиций объемом около $ 1 млрд. В рамках декабрьской встречи была достигнута договоренность о продаже 10% российской фармацевтической группы «Р-Фарм» японскому концерну Mitsui. На встрече в Москве 27 апреля соглашение о сделке было подписано . По словам председателя совета директоров «Р-Фарм» Алексея Репика, сумма сделки составила около $ 200 млн.