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В Лондоне у парламента арестован вооруженный ножами мужчина

27.04.2017 19:56 — Новости Мира | Tut.by  
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В центре Лондона, недалеко от здания парламента и правительственного квартала Уайтхолл полиция арестовала вооруженного ножами мужчину. Согласно Скотленд-ярду, арестованного подозревают в намерении осуществить теракт.


Фото: Reuters

Свидетель произошедшего сообщил, что видел лежащие на земле два ножа, один из них — большой кухонный нож, используемый для резки хлеба.

Лондонская полиция сообщила, что в ходе инцидента никто не пострадал.

В районе Уайтхолл введены повышенные меры безопасности после нападения 22 марта на Вестминстерском мосту.


Фото: Reuters

По словам корреспондента Би-би-си, ситуация в этом районе, где обычно множество туристов, остается нормальной.

Как сообщил Скотленд-ярд, задержание было проведено на основании закона о борьбе с терроризмом; мужчина, которому, как сообщается, 27 лет, находится в полицейском участке южного Лондона.

Он подозревается в ношении холодного оружия и подготовке террористического акта.

«Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом продолжают расследование. В результате этого ареста какой-либо непосредственной угрозы публике нет», — заявил представитель полиции.

«Мужчина был задержан в ходе операции, которую проводил отдел по борьбе с терроризмом Скотленд-ярда, — сообщает с места событий корреспондент Би-би-си Джун Келли. — Полицейские, получив информацию от спецслужб, задержали его в районе Уайтхолл. Мужчина был обыскан и арестован. Пока нет данных о его национальности или каких-либо сведений о его жизни».


Фото: Reuters

Арест был осуществлен на переходе у Парламентской площади недалеко от резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, но, как сообщается, премьер Тереза Мэй в четверг встречалась с избирателями в графстве Дербишир.

Мэй сказала, что ей сообщили об аресте, и подтвердила, что мужчина арестован по обвинению в терроризме, однако отказалась раскрыть какие-либо детали, сославшись на продолжающееся расследование.

«Это показывает, что наши полиция и спецслужбы, как всегда, начеку. Мы в огромном долгу перед этими людьми», — сказала Тереза Мэй, которая до того, как занять должность премьера, работала министром внутренних дел.


Фото: Reuters

22 марта британский гражданин Халид Масуд направил свой автомобиль на прохожих на Вестминстерском мосту, в результате чего четыре человека погибли, а затем врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножами на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений; Масуд был убит подоспевшими полицейскими.

 
 
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Арестованного подозревают в намерении осуществить теракт.

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