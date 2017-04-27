Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли призвала в четверг Совет Безопасности всемирной организации сосредоточить «все взоры» и оказать «все виды давления» на Россию с тем, чтобы попытаться положить конец сирийскому конфликту и позволить Совбезу ООН начать действовать. На заседании обсуждался вопрос доставки гуманитарной помощи в сирийские районы.



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«Именно они [Россия] могли бы остановить это, если бы захотели», — приводит Reuters выдержки из выступления Хейли в ходе заседания Совбеза ООН 27 апреля. «Мы должны оказывать давление на Россию», — сказала она.

«Я буду продолжать настаивать на том, чтобы Совет Безопасности действовал, чтобы сделал что-то, независимо от того, собирается ли Россия налагать вето, потому что это наш голос, который должен быть услышан», — сказала Хейли.

Она отметила, что Россия «продолжает покрывать сирийский режим» и «лидера, который применяет химическое оружие против граждан собственной страны».

Заместитель постпреда России в ООН Петр Ильичев в ответ на обвинения Хейли заметил, что Россия, Иран и Турция как раз работают над обеспечением прекращения боевых действий с целью доставки гуманитарной помощи. «Ни вы [США], ни западные коллеги не сказали ни единого слова о том, что вы делаете, чтобы улучшить ситуацию», — заметил Ильичев.

Россия, как отмечает Reuters, восемь раз блокировала резолюции по Сирии с осуждением президента Башара Асада.