Нынешняя напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном способна перерасти в крупный вооруженный конфликт. С таким заявлением выступил в четверг в интервью информационному агентству Reuters президент США Дональд Трамп.



Дональд Трамп. Фото: Reuters

«Есть шанс того, что мы можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно», — подчеркнул американский лидер. В связи с этим он заверил, что США выступают за мирное преодоление кризиса на Корейском полуострове. «Нам бы хотелось урегулировать вещи дипломатическим путем, но это чрезвычайно сложно», — сказал Трамп.

При этом руководитель американской администрации выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин «очень напряженно» пытается содействовать решению проблемы ядерных и ракетных разработок в КНДР и, «разумеется, не хочет видеть потрясения и смерть». «Знаю, что ему хотелось бы добиться чего-то», — отметил Трамп. Одновременно он допустил, что у китайского лидера может и не получиться переломить ситуацию к лучшему коренным образом.

Отвечая на вопросы, касавшиеся лидера КНДР Ким Чен Ына, хозяин Белого дома сказал, что надеется на его рациональность. «Что касается того, рационален он или нет, у меня нет мнения по этому поводу. Надеюсь, что он рационален», — заявил Трамп. Он также указал на то, что Ким Чен Ын стал после смерти отца — предыдущего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ира — главой государства в молодом возрасте.

«Ему 27 лет (по официальным данным, к настоящему моменту ему 33 года — прим.редакции). Его отец умер, он взял на себя режим. Говорите, что хотите, но это не так легко, особенно в таком возрасте», — сказал Трамп.

В заключение президент США по существу отверг призыв главы тайваньской администрации Цай Инвэнь провести новый телефонный разговор в дополнение к тому, который состоялся между ними в декабре минувшего года после победы Трампа на ноябрьских выборах, но до его январской инаугурации. «Моя проблема заключается в том, что у меня установились очень хорошие личные отношения с президентом Си (Цзиньпином). Я действительно чувствую, что он делает все возможное, чтобы помочь с крупной ситуацией (вокруг КНДР). Поэтому я бы не хотел сейчас создавать для него сложности», — отметил Трамп.