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Пентагон расследует российские гонорары экс-советника Трампа
28.04.2017 07:24 — Новости Мира | Tut.by
Минобороны США начало расследование в отношении бывшего советника американского президента Майкла Флинна, который получал выплаты из России.
Министерство обороны США в четверг, 27 апреля, начало официальное расследование в отношении Майкла Флинна — бывшего советника по безопасности Дональда Трампа. Пентагон проверит, имел ли Флинн разрешение получать деньги от другого государства.
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер уже приветствовал проведение расследования, назвав его оправданным.
В начале апреля в США была обнародована налоговая декларация Флинна, в которой подтверждается, что он
Советник Трампа был вынужден
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Минобороны США начало расследование в отношении бывшего советника американского президента Майкла Флинна, который получал выплаты из России.
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