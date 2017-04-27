Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен требовать у Южной Кореи 1 млрд долларов за предоставленную стране систему ПРО THAAD, которая направлена на защиту от потенциальной угрозы со стороны КНДР. Об этом он рассказал в интервью Reuters .



Система ПРО THAAD. Фото: Reuters

«Я уведомил Южную Корею, что было бы неплохо, если бы они заплатили. Это система стоимостью один миллиард долларов. Она феноменальна, стреляет по ракетам прямо в небе», — заявил Трамп.

Бывший сотрудник Госдепартамента на условиях анонимности рассказал агентству, что система ПРО THAAD стоит около 1,2 млрд долларов, добавив, что США не хотели продавать ее Сеулу. По его словам, США хотели оставить ПРО в своем собственном арсенале, развернутом на Корейском полуострове.

В Минобороны Южной Кореи отреагировали на слова Трампа. Представители ведомства заявили, что не будут менять изначальной позиции по ПРО THAAD, согласно которой ее стоимость ложится на американский бюджет, сообщает Reuters . «Нет никаких перемен в позиции Южной Кореи и Соединенных Штатов в том, что наша страна предоставляет территорию и объекты, а за размещение, эксплуатацию и обслуживание системы THAAD платит США», — говорится в сообщении Минобороны страны.

Что собой представляет THAAD? Сбивает баллистические ракеты малой и средней дальности на подлете к цели.

Использует технологию «удар на поражение», когда для уничтожения подлетающей боеголовки используется кинетическая энергия снаряда.

Радиус защиты — 200 км, максимальная высота выстрела — 150 км.

Ранее для защиты от северокорейских ракет США уже размещали аналогичную систему ПРО в Гуаме (Марианские острова) и на Гавайях.