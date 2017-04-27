﻿ Трамп хочет получить 1 млрд долларов от Южной Кореи за систему ПРО. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп хочет получить 1 млрд долларов от Южной Кореи за систему ПРО

28.04.2017 08:34 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен требовать у Южной Кореи 1 млрд долларов за предоставленную стране систему ПРО THAAD, которая направлена на защиту от потенциальной угрозы со стороны КНДР. Об этом он рассказал в интервью Reuters.


Система ПРО THAAD. Фото: Reuters

«Я уведомил Южную Корею, что было бы неплохо, если бы они заплатили. Это система стоимостью один миллиард долларов. Она феноменальна, стреляет по ракетам прямо в небе», — заявил Трамп.

Бывший сотрудник Госдепартамента на условиях анонимности рассказал агентству, что система ПРО THAAD стоит около 1,2 млрд долларов, добавив, что США не хотели продавать ее Сеулу. По его словам, США хотели оставить ПРО в своем собственном арсенале, развернутом на Корейском полуострове.

В Минобороны Южной Кореи отреагировали на слова Трампа. Представители ведомства заявили, что не будут менять изначальной позиции по ПРО THAAD, согласно которой ее стоимость ложится на американский бюджет, сообщает Reuters.

«Нет никаких перемен в позиции Южной Кореи и Соединенных Штатов в том, что наша страна предоставляет территорию и объекты, а за размещение, эксплуатацию и обслуживание системы THAAD платит США», — говорится в сообщении Минобороны страны.

Что собой представляет THAAD?

  • Сбивает баллистические ракеты малой и средней дальности на подлете к цели.
  • Использует технологию «удар на поражение», когда для уничтожения подлетающей боеголовки используется кинетическая энергия снаряда.
  • Радиус защиты — 200 км, максимальная высота выстрела — 150 км.
  • Ранее для защиты от северокорейских ракет США уже размещали аналогичную систему ПРО в Гуаме (Марианские острова) и на Гавайях.
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Я уведомил Южную Корею, что было бы неплохо, если бы они заплатили. Это система стоимостью один миллиард долларов. Она феноменальна, стреляет по ракетам прямо в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Пентагон расследует российские гонорары экс-советника Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика