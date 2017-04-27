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Трамп хочет получить 1 млрд долларов от Южной Кореи за систему ПРО
28.04.2017 08:34 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен требовать у Южной Кореи 1 млрд долларов за предоставленную стране систему ПРО THAAD, которая направлена на защиту от потенциальной угрозы со стороны КНДР. Об этом он рассказал в интервью
«Я уведомил Южную Корею, что было бы неплохо, если бы они заплатили. Это система стоимостью один миллиард долларов. Она феноменальна, стреляет по ракетам прямо в небе», — заявил Трамп.
Бывший сотрудник Госдепартамента на условиях анонимности рассказал агентству, что
В Минобороны Южной Кореи отреагировали на слова Трампа. Представители ведомства заявили, что не будут менять изначальной позиции по ПРО THAAD, согласно которой ее стоимость ложится на американский бюджет, сообщает
«Нет никаких перемен в позиции Южной Кореи и Соединенных Штатов в том, что наша страна предоставляет территорию и объекты, а за размещение, эксплуатацию и обслуживание системы THAAD платит США», — говорится в сообщении Минобороны страны.
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"Я уведомил Южную Корею, что было бы неплохо, если бы они заплатили. Это система стоимостью один миллиард долларов. Она феноменальна, стреляет по ракетам прямо в...
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