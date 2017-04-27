Кандидат в президенты Франции от партии «Вперед!» Эмманюэль Макрон заявил, что намерен настаивать на введении санкций против Польши в случае своего избрания президентом, сообщает Reuters.



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Макрон намерен проводить более жесткую политику в отношении тех стран, которые нарушают основополагающие принципы ЕС и «не уважает европейские ценности», указывает агентство.

«Через три месяца после моего избрания будет принято решение о Польше», — заявил Макрон в интервью газете Ouest-France. «Мы не можем себе позволить страну, которая имеет такие серьезные различия с ЕС в отношении налогов и социальной политики», — добавил он.

Кроме налоговой и социальной политики, Макрон критикует Польшу за отказ участвовать в решении проблемы с беженцами.

«Мы не можем себе позволить вести пустые споры о десятичных долях бюджета с каждой страной, когда (в ЕС. — Прим. РБК) есть такие страны, которые ведут себя, как Польша и Венгрия, в отношении беженцев, в отношении (иностранных. — Прим. РБК) университетов и основополагающих ценностей, и при этом ничего не делать», — добавил он.

Правительство Польши находится в состоянии конфликта с Брюсселем из-за реформ, которые, как считают в ЕС, ослабили независимость судебных институтов страны, указывает Reuters. Венгрия, в свою очередь, подвергается критике за ужесточение правил в отношении неправительственных организаций и иностранных университетов.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел в воскресенье, 23 апреля.

Эмманюэль Макрон заручился поддержкой 23,8% голосов избирателей, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 21,5%. Второй тур выборов, в котором определится новый президент, назначен на 7 мая.