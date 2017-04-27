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Скончалась еще одна жертва теракта в Стокгольме
28.04.2017 11:35 — Новости Мира | Tut.by
Пятая жертва теракта в Стокгольме скончалась в госпитале от полученных травм. Об этом сообщает полиция.
«Женщина в возрасте 60 лет, которая проходила лечение в больнице в южной Швеции, скончалась утром 28 апреля в результате травм, полученных в связи с терактом на улице Дроттнинггатан. Женщина — пятая жертва теракта», — отмечается в пресс-релизе.
7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании «Спендрупс»,
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"Женщина в возрасте 60 лет, которая проходила лечение в больнице в южной Швеции, скончалась утром 28 апреля в результате травм, полученных в связи с терактом на улице...
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