Пятая жертва теракта в Стокгольме скончалась в госпитале от полученных травм. Об этом сообщает полиция.



Фото: Reuters

«Женщина в возрасте 60 лет, которая проходила лечение в больнице в южной Швеции, скончалась утром 28 апреля в результате травм, полученных в связи с терактом на улице Дроттнинггатан. Женщина — пятая жертва теракта», — отмечается в пресс-релизе.

7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании «Спендрупс», совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, пятеро погибли. По делу о теракте прокуратурой задержан предполагаемый водитель, 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана. Обвинения ему будет предъявлены до 11 мая.