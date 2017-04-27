Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи намерена обсудить ситуацию в Украине и Сирии.



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Об этом сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщается на сайте немецкого кабмина.

Он подчеркнул, что визит Меркель служит подготовкой к саммиту G20, который пройдет в июле в Гамбурге.

«Помимо обсуждения предстоящего саммита также будут обсуждаться актуальные политические вызовы во внутренней политике, такие, как конфликт на Украине и война в Сирии», — отметил Зайберт.

По его словам, между двумя раундами переговоров запланирована пресс-конференция, которая начнется в 15.30 по московскому времени.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что 2 мая Россия будет принимать Меркель в Сочи.