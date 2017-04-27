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Представитель Меркель раскрыл темы переговоров канцлера с Путиным в Сочи
28.04.2017 14:36 — Новости Мира | Tut.by
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи намерена обсудить ситуацию в Украине и Сирии.
Об этом сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщается на сайте немецкого кабмина.
Он подчеркнул, что визит Меркель служит подготовкой к саммиту G20, который пройдет в июле в Гамбурге.
«Помимо обсуждения предстоящего саммита также будут обсуждаться актуальные политические вызовы во внутренней политике, такие, как конфликт на Украине и война в Сирии», — отметил Зайберт.
По его словам, между двумя раундами переговоров запланирована пресс-конференция, которая начнется в 15.30 по московскому времени.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что 2 мая Россия будет принимать Меркель в Сочи.
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Визит Меркель служит подготовкой к саммиту G20, который пройдет в июле в Гамбурге.
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