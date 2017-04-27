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Преемник Марин Ле Пен продержался на посту главы "Национального фронта" три дня
28.04.2017 15:32 — Новости Мира | Tut.by
Жан-Франсуа Жальк покинул пост лидера французской партии «Национальный фронт». Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает газета Le Monde.
Поводом послужил скандал, разразившийся вокруг слов, произнесенных им в 2000 году в интервью политологу Магали Бумаза (Magali Boumaza). В нем политик выражал сомнения в реальности использования нацистами газовых камер во время Второй мировой войны и утверждал, что газ «Циклон-Б» не был пригоден для массовых убийств.
Интервью 17-летней давности обнаружил журналист газеты La Croix Лоран де Буасье. Отвечая на запрос Le Monde, Жальк не подтвердил того, что произносил эти слова.
Теперь его сменит вице-президент «Национального фронта» по региональным выборам и кадровой политике Стив Бриуа (Steeve Briois), с 2014 года являющийся мэром города Энен-Бомон на севере Франции.
Жальк сменил Марин Ле Пен на посту руководителя «Национального фронта» 25 апреля, сохранив за собой должность вице-президента партии по правовым вопросам. Ле Пен указала, что передает управление политобъединением на время подготовки ко второму туру президентских выборов. Как пояснила политик, такое решение она приняла из-за искреннего убеждения, что глава государства должен объединять всех людей и ей необходимо быть выше межпартийных распрей.
В воскресенье, 23 апреля, во Франции
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Интервью 17-летней давности обнаружил журналист газеты La Croix Лоран де Буасье.
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