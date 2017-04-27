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Преемник Марин Ле Пен продержался на посту главы "Национального фронта" три дня

28.04.2017 15:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Жан-Франсуа Жальк покинул пост лидера французской партии «Национальный фронт». Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает газета Le Monde.


Фото: Reuters

Поводом послужил скандал, разразившийся вокруг слов, произнесенных им в 2000 году в интервью политологу Магали Бумаза (Magali Boumaza). В нем политик выражал сомнения в реальности использования нацистами газовых камер во время Второй мировой войны и утверждал, что газ «Циклон-Б» не был пригоден для массовых убийств.

Интервью 17-летней давности обнаружил журналист газеты La Croix Лоран де Буасье. Отвечая на запрос Le Monde, Жальк не подтвердил того, что произносил эти слова.

Теперь его сменит вице-президент «Национального фронта» по региональным выборам и кадровой политике Стив Бриуа (Steeve Briois), с 2014 года являющийся мэром города Энен-Бомон на севере Франции.

Жальк сменил Марин Ле Пен на посту руководителя «Национального фронта» 25 апреля, сохранив за собой должность вице-президента партии по правовым вопросам. Ле Пен указала, что передает управление политобъединением на время подготовки ко второму туру президентских выборов. Как пояснила политик, такое решение она приняла из-за искреннего убеждения, что глава государства должен объединять всех людей и ей необходимо быть выше межпартийных распрей.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 24,01 процента, Марин Ле Пен — 21,3 процента. Они вышли во второй тур, который пройдет 7 мая.

 
 
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Интервью 17-летней давности обнаружил журналист газеты La Croix Лоран де Буасье.

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