Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказалась раньше времени возлагать вину за химическую атаку в Сирии на какую-либо сторону. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 28 апреля.



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«Был использован зарин. Это факт, — объявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю. — Но мы не знаем, как это случилось. Это предстоит изучить».

26 апреля Франция заявила , что при химатаке в Сирии использовался газ зарин, и возложила всю вину на сирийские власти. Российский МИД подверг это утверждение жесткой критике.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении силами, лояльными президенту Башару Асаду, химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали.

В ночь на 7 апреля США в ответ на эту атаку нанесли авиаудар по сирийской авиабазе в Хомсе. Два военных корабля США в Средиземном море выпустили 49 ракет «Томагавк».

20 апреля Асад назвал произошедшее в Хан-Шейхуне провокацией, отметив, что никакой химической атаки не было. По словам сирийского лидера, правительственная армия наносила удар по объектам боевиков в Хан-Шейхуне, однако не использовала при этом химоружия. При этом он был осуществлен не в то время, которое указывают западные страны.

Москва в тот же день предоставила ОЗХО ряд доказательств, свидетельствующих о постановочном характере инцидента с возможным применением боевых отравляющих веществ. Однако организация большинством голосов отвергла предложения России и Ирана.