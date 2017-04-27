﻿ Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО

28.04.2017 17:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Скупщина (парламент) Черногории проголосовала за вступление в Североатлантический альянс. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте парламента.


Фото: Reuters

За принятие законопроекта о подтверждении Североатлантического договора и протокола к Североатлантическому договору о вступлении Греции и Турции проголосовали 46 депутатов из 81. Оппозиция, бойкотирующая последние месяцы заседания парламента, в голосовании не участвовала, а проводила акцию протеста у стен здания.

История вопроса

Верхняя палата Конгресса США ратифицировала протокол о вступлении Черногории в НАТО 28 марта. «За» тогда было подано 97 голосов, «против» — только 2. Долгое время Сенат не ставил этот вопрос на голосование.

План действий по членству в НАТО Черногория получила на саммите альянса в декабре 2009 года. В мае 2016 года был подписан протокол о вступлении Черногории в НАТО, после чего республика обрела статус наблюдателя в альянсе. После ратификации этого протокола всеми государствами альянса и Черногорией эта страна станет 29-м членом НАТО. Протокол к настоящему времени ратифицировали 24 из 28 стран-членов организации.

После распада СССР и соцлагеря членами НАТО были 12 государств. В 1999 году к ним добавились Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году — Албания и Хорватия. В настоящее время Организация Североатлантического договора объединяет 28 стран и политика открытых дверей сохраняется. В числе кандидатов на вступление в НАТО фигурирует Македония, в 2008 году в Бухаресте на саммите альянса было принято решение о начале программы присоединения к блоку Грузии и Украины.

Россия исходит из того, что расширение НАТО привело к росту напряженности в Европе. На этот факт обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, расширение НАТО «привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе» и, «если судить по некоторым выступлениям на Мюнхенской конференции, холодная война так и не окончилась».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бойкотирующая последние месяцы заседания парламента оппозиция не участвовала в голосовании, а проводила протестную акцию у стен здания.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
ОЗХО отказалась до завершения расследования назвать виновного в химатаке в Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика