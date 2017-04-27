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Тиллерсон: США готовы при необходимости принять военные меры против КНДР

28.04.2017 17:54 — Новости Мира | Tut.by  
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США готовы при необходимости принять военные меры против КНДР, хотя предпочитают дипломатические и экономические, сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на специальном заседании Совета Безопасности ООН.


Фото: Reuters

По его словам, Соединенные Штаты считают необходимым усилить финансовую изоляцию КНДР, ввести против Пхеньяна новые санкции и ужесточить уже действующие рестрикции.

«В свете последних действий Северной Кореи нормальные отношения с ней невозможны», — сказал он. «Мы должны усилить финансовую изоляцию КНДР, мы должны ввести новые санкции против северокорейских организаций и лиц, поддерживающих оружейную и ракетную программы, а также ужесточить те рестрикции, что уже в силе», — добавил глава внешнеполитического ведомства США.

Вашингтон также призывает страны разорвать или понизить уровень дипотношений с Пхеньяном. По словам Тиллерсона, США также призывают все страны принять «новую стратегию» в отношении Пхеньяна на базе их предложений.

 
 
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США готовы при необходимости принять военные меры против КНДР, хотя предпочитают дипломатические и экономические.

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