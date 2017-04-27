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В московском метро по ошибке объявили воздушную тревогу
28.04.2017 19:03 — Новости Мира | Tut.by
Утром 28 апреля в московском метро из-за технического сбоя прозвучали объявления «воздушная тревога в Москве» и «эскалаторы работают только на спуск».
При этом на самом деле эскалаторы работали и на спуск, и на подъем, как обычно, и вообще метро работало в штатном режиме, заявил агентству
«Велись технические работы на оборудовании, и в районе 11 часов произошел кратковременный технический сбой, который длился буквально пять минут. Неполадки сразу устранили», — пояснил представитель метрополитена.
Прошлой осенью по всей России, в том числе и в Москве, прошли учения по гражданской обороне, в ходе которых участникам объясняли, где находится ближайшее бомбоубежище. Учения вызвали обеспокоенность у западных журналистов.
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Утром 28 апреля в московском метро из-за технического сбоя прозвучали объявления "воздушная тревога в Москве" и "эскалаторы работают только на спуск".
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