﻿ В московском метро по ошибке объявили воздушную тревогу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В московском метро по ошибке объявили воздушную тревогу

28.04.2017 19:03 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Утром 28 апреля в московском метро из-за технического сбоя прозвучали объявления «воздушная тревога в Москве» и «эскалаторы работают только на спуск».

При этом на самом деле эскалаторы работали и на спуск, и на подъем, как обычно, и вообще метро работало в штатном режиме, заявил агентству РИА Новости представитель московского метрополитена. Он объяснил, что при настройке аудиосообщений произошел технический сбой.

«Велись технические работы на оборудовании, и в районе 11 часов произошел кратковременный технический сбой, который длился буквально пять минут. Неполадки сразу устранили», — пояснил представитель метрополитена.

Прошлой осенью по всей России, в том числе и в Москве, прошли учения по гражданской обороне, в ходе которых участникам объясняли, где находится ближайшее бомбоубежище. Учения вызвали обеспокоенность у западных журналистов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 28 апреля в московском метро из-за технического сбоя прозвучали объявления "воздушная тревога в Москве" и "эскалаторы работают только на спуск".

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Тиллерсон: США готовы при необходимости принять военные меры против КНДР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика