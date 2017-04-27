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Китай предостерег от использования силы против КНДР

28.04.2017 21:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Китайские власти призвали Северную Корею не проводить дальнейшие испытания ядерных и ракетных технологий и предостерегли остальные страны от использования силы против Пхеньяна. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе заседания Совета Безопасности ООН, его слова передает Reuters.


Фото: Reuters

«Применение силы не позволит убрать противоречия и приведет лишь к катастрофам», — пояснил глава китайского дипведомства. Он также заявил, что «ключ к решению ядерной проблемы Корейского полуострова» находится в руках КНР, а установка американской ПРО в Южной Корее подрывает стратегическую безопасность Пекина.

Ранее власти США заявили, что стратегия в отношении Северной Кореи направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от своих программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Добиваться своих целей Вашингтон намерен путем ужесточения санкций. В то же время, как заявило американское руководство, США открыты для переговоров.

Ранее 28 апреля о возможности серьезного конфликта с КНДР говорил президент США Дональд Трамп. «Мы бы с радостью решили все дипломатическим путем, но это чрезвычайно сложно», — посетовал американский лидер. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин делает все возможное для урегулирования корейского кризиса, однако «вполне возможно, что это просто нереально».

 
 
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Ранее власти США заявили, что стратегия в отношении Северной Кореи направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от своих программ...

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