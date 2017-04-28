Президент России Владимир Путин регулярно созванивается с главой Украины Петром Порошенко. Последний такой разговор состоялся в начале апреля. Стороны обсуждали ситуацию на Донбассе, сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на источники в Москве и Киеве.



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​Близкий к Кремлю источник РБК подтвердил телефонные переговоры между двумя президентами. По его словам, такие телефонные переговоры между двумя лидерами — регулярная практика.

По словам собеседника «Коммерсанта» в Москве, разговор между президентами проходил в «уважительном корректном ключе», при этом политики ​периодически «переходили на шутливо-иронический тон».

«Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», — пояснил источник газеты.

Он добавил, что сторонам не удалось достичь конкретных договоренностей, однако они сошлись в «некоторых гуманитарных аспектах».​ Источник «Коммерсанта» в Киеве, близкий к окружению Порошенко, пояснил, что главы государств обсуждали обмен пленных, поставку на Донбасс продуктов питания, воды и электричества, а также о выплате украинских пенсий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Собеседник в окружении Порошенко сказал, что глава государства предупредил Путина: если республики не выплатят долги за электроэнергию, поставки с украинской территории прекратятся. 25 апреля действительно часть территории ЛНР, подконтрольной сепаратистам, отключили от электроэнергии.​

Официально переговоры сторон не афишируются. Главы государств, напротив, используют достаточно жесткую риторику по отношению друг к другу. С момента решения России о присоединении Крыма и начала конфликта на юго-востоке Украины Петр Порошенко характеризует Россию как страну-агрессора. В конце ноября 2016 года он заявил, что «российская агрессия» страшнее Чернобыльской катастрофы. В феврале этого года он обвинил Москву и лично Путина в ненависти к Украине и желании «разукрасить» ее «в русские цвета».

Еще в начале марта источники «Коммерсанта» в Москве и Киеве сообщили о регулярных переговорах между Путиным и Порошенко. На тот момент, как писала газета, произошло уже четыре телефонных разговора с начала года. Беседа 21 февраля состоялась по инициативе Украины и продолжалась около 20 минут, сообщали источники издания.

Тайный формат переговоров «Коммерсантъ» объяснял тем, что они могут спровоцировать критику украинского президента «в радикальном лагере» и привести к очередному обвинению в «сговоре с агрессором за спиной народа».​Сейчас собеседник издания в Киеве также подтверждает стремление не афишировать общение двух политиков. ​