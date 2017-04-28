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Тайные переговоры. СМИ узнали, как часто и о чем говорят по телефону Путин и Порошенко
28.04.2017 23:27 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин регулярно созванивается с главой Украины Петром Порошенко. Последний такой разговор состоялся в начале апреля. Стороны обсуждали ситуацию на Донбассе, сообщает «
Близкий к Кремлю источник РБК подтвердил телефонные переговоры между двумя президентами. По его словам, такие телефонные переговоры между двумя лидерами — регулярная практика.
По словам собеседника «Коммерсанта» в Москве, разговор между президентами проходил в «уважительном корректном ключе», при этом политики периодически «переходили на шутливо-иронический тон».
«Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», — пояснил источник газеты.
Он добавил, что сторонам не удалось достичь конкретных договоренностей, однако они сошлись в «некоторых гуманитарных аспектах». Источник «Коммерсанта» в Киеве, близкий к окружению Порошенко, пояснил, что главы государств обсуждали обмен пленных, поставку на Донбасс продуктов питания, воды и электричества, а также о выплате украинских пенсий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Собеседник в окружении Порошенко сказал, что глава государства предупредил Путина: если республики не выплатят долги за электроэнергию, поставки с украинской территории прекратятся. 25 апреля действительно часть территории ЛНР, подконтрольной сепаратистам, отключили от электроэнергии.
Официально переговоры сторон не афишируются. Главы государств, напротив, используют достаточно жесткую риторику по отношению друг к другу. С момента решения России о присоединении Крыма и начала конфликта на юго-востоке Украины Петр Порошенко характеризует Россию как страну-агрессора. В конце ноября 2016 года он заявил, что «российская агрессия» страшнее Чернобыльской катастрофы. В феврале этого года он обвинил Москву и лично Путина в ненависти к Украине и желании «разукрасить» ее «в русские цвета».
Еще в начале марта источники «Коммерсанта» в Москве и Киеве
Тайный формат переговоров «Коммерсантъ» объяснял тем, что они могут спровоцировать критику украинского президента «в радикальном лагере» и привести к очередному обвинению в «сговоре с агрессором за спиной народа».Сейчас собеседник издания в Киеве также подтверждает стремление не афишировать общение двух политиков.
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Владимир Путин и Петр Порошенко регулярно общаются по телефону друг с другом. Их последний разговор состоялся в начале апреля и был посвящен Донбассу.
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