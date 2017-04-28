Президент США Дональд Трамп подписал указ, который расширяет добычу нефти и газа на участках ​Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов и в Мексиканском заливе. Об этом сообщает Reuters .



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Добыча полезных ископаемых на этих территориях была запрещена бывшим американским президентом Бараком Обамой после разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

«Сегодня мы открываем путь для поставки американских источников энергии, а также создаем тысячи и тысячи высокооплачиваемых рабочих мест для американцев», — сказал Трамп после подписания документа.

Президент США, рассуждая о действиях своего предшественника, заявил, что Обама «лишил страну тысячи потенциальных рабочих мест».

По данным правительства, на которые ссылается Reuters, с 2012 по 2017 год нефтяные компании потеряли более 75% денежных средств, которые они тратят на ежегодную покупку права арендовать месторождения в Мексиканском заливе.

По данным Министерства внутренних дел США, в 2008 году поступления в федеральный бюджет от аренды месторождений составляли $ 18 млрд, в то время как в 2016 году этот показатель достиг $ 2,8 млрд.​

Однако, по мнению старшего аналитика Sberbank CIB Валерия Нестерова, добыча на шельфе Мексиканского залива в последние два года росла высокими темпами и продолжит расти после решения Трампа, если компании начнут инвестировать в эти проекты средства (сейчас капиталовложения растут в основном в сланцевую добычу).

К 2018 году добыча на шельфе Мексиканского залива может вырасти до 95 млн т в год на действующих месторождениях, считает Нестеров. При этом после разрешения Трампа на добычу на новых шельфовых участках добыча сразу не начнется: они еще нуждаются в доразведке нефти и газа. Аналитик объясняет, что это дорогостоящий процесс, так как большинство этих участков относится к глубоководным проектам, требующим наличия технологий и больших вложений, на которые способны только крупные компании, например Exxon и Chevron.

Пока ряд шельфовых проектов, где США разрешат добычу, относится к низкомаржинальным из-за невысоких цен на нефть в мире, объясняет Нестеров. Большая часть новых месторождений, которые планируется отдать в аренду, выйдет на добычу примерно через 10 лет.

По мнению аналитика, это решение — скорее в противовес политике предшественника Трампа, Барака Обамы. На мировые цены на нефть в среднесрочной перспективе оно не повлияет.

С ним соглашается и аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук. Он отмечает, что шельфовые проекты в США носят долгосрочный характер: они потребуют доразведки запасов нефти и газа. В зависимости от степени изученности ожидать там добычи можно в сроки от 5 до 20 лет с текущего момента.

Эксперт напоминает, что «Роснефть» интересовалась доступом на шельф Мексиканского залива, однако пока из-за санкций вряд ли сможет получить возможность работы там. Однако, если ограничения будут сняты, через 10 лет она может попасть в такие проекты, получив преимущество как партнер американской компании ExxonMobil, считает Полищук.