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КНДР провела испытание баллистической ракеты

29.04.2017 00:41 — Новости Мира | Tut.by  
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КНДР провела испытание баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.


Фото: Reuters

Ракета была запущена из района к северу от Пхеньяна, в окрестностях Букчана в Пхенганам-до, провинция Южный Пхенган.

В Объединенном комитете начальников штабов приступили к анализу типа и дальности полета снаряда.

Как сообщил источник Reuters, по предварительным данным, испытание было неудачным.

Предыдущее испытание ракеты было проведено 15 апреля, в день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Южнокорейские военные объявили, что пуск был произведен с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР и закончился неудачей.

В последнее время США демонстрируют резкое недовольство продолжающейся реализацией Северной Кореей программ по созданию баллистических ракет и ядерного оружия. В пятницу, 28 апреля, президент Дональд Трамп заявил о возможности серьезного конфликта с КНДР.

В тот же день КНР призвала Северную Корею не проводить дальнейшие испытания ядерных и ракетных технологий и предостерегли остальные страны от использования силы против Пхеньяна.

Ранее в Вашингтоне заявили, что стратегия в отношении Северной Кореи направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Добиваться своих целей США намерены путем ужесточения санкций. В то же время, как заявило американское руководство, Соединенные Штаты открыты для переговоров. До этого сообщалось, что американцы рассматривают возможность в ответ на испытания нанести удар по КНДР.

 
 
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Ракета была запущена из района к северу от Пхеньяна, в окрестностях Букчана в Пхенганам-до, провинция Южный Пхенган.

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