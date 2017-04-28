Европа и Турция не должны отворачиваться друг от друга, но введение Эрдоганом смертной казни положит конец переговорам о членстве Турции в ЕС, заявила канцлер ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) высказалась за благоразумие в дальнейших отношениях Европейского Союза и Турции. Европа и Турция не должны полностью отворачиваться друг от друга, заявила Меркель в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном в субботу, 29 апреля.

Глава германского правительства подчеркнула, что задача открыть новую главу в переговорах с Турцией о членстве в ЕС сейчас не стоит. В то же время, по словам Меркель, возможное введение Анкарой смертной казни будет означать окончание этого диалога.

В Турции 16 апреля состоялся референдум, чуть более 51 процента его участников поддержали изменения в конституции страны, существенно расширяющие полномочия главы государства. После плебисцита президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен восстановить в стране смертную казнь .