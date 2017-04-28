﻿ Меркель считает возможным прекращение переговоров с Турцией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меркель считает возможным прекращение переговоров с Турцией

29.04.2017 06:24 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Европа и Турция не должны отворачиваться друг от друга, но введение Эрдоганом смертной казни положит конец переговорам о членстве Турции в ЕС, заявила канцлер ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) высказалась за благоразумие в дальнейших отношениях Европейского Союза и Турции. Европа и Турция не должны полностью отворачиваться друг от друга, заявила Меркель в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном в субботу, 29 апреля.

Глава германского правительства подчеркнула, что задача открыть новую главу в переговорах с Турцией о членстве в ЕС сейчас не стоит. В то же время, по словам Меркель, возможное введение Анкарой смертной казни будет означать окончание этого диалога.

В Турции 16 апреля состоялся референдум, чуть более 51 процента его участников поддержали изменения в конституции страны, существенно расширяющие полномочия главы государства. После плебисцита президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен восстановить в стране смертную казнь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европа и Турция не должны отворачиваться друг от друга, но введение Эрдоганом смертной казни положит конец переговорам о членстве Турции в ЕС, заявила канцлер ФРГ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
КНДР провела испытание баллистической ракеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика