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"Сделать Америку снова великой". Как спустя 100 дней президентства Трамп выполняет свои обещания
29.04.2017 06:41 — Новости Мира | Tut.by
В избрание 45-ым президентом США Дональда Трампа верили с трудом, но уже 100 дней он управляет одной из самых влиятельных стран мира. Во время предвыборной гонки Трамп дал много обещаний, но раздавать их гораздо проще, нежели исполнять. Что Трамп претворил в жизнь, а что так и останется словами, можно предположить уже сегодня.
1. Улучшить отношения с Россией
Это было одним из самых громких заявлений, особенно на фоне испортившихся отношений между странами при Бараке Обаме. США осудили решение России о присоединении Крыма, а также считали РФ причастной к конфликту на Донбассе. На фоне этого Вашингтон ввел множество санкций в отношении Москвы.
Трамп же во время предвыборной кампании не раз заявлял, что хотел бы наладить взаимодействие со всеми странами, и с Россией в том числе. Он говорил, что президент Владимир Путин является сильным лидером, с которым хотелось бы иметь хорошие отношения. Трамп также пообещал рассмотреть признание Крыма российским, однако через месяц после вступления в должность заявил, что надеется на
Спустя 100 дней президентства Трампа отношения с Россией остаются прохладными. Усугубило напряженность и то, что американские спецслужбы заявили о виновности России в попытке воздействовать на ход избирательной кампании в США, в частности, с помощью хакерских атак на штаб Демократической партии. Не могут прийти к взаимопониманию стороны и на территории Сирии. После удара США по сирийской авиабазе Россия
Президенты России и США пока не встречались, лишь только
«Что касается отношений с Россией, то мы, наверное, находимся на историческом минимуме в этом отношении», — сказал президент США.
2. Не вмешиваться в дела других государств
Будучи кандидатом в президенты Трамп обещал, что при нем США
Сирия
В ночь на 7 апреля с кораблей ВМС США по распоряжению Дональда Трампа было запущено
При этом Трамп отмечает, что не ставит цель свергнуть режим Башара Асада. По его словам, есть вероятность установления мира в Сирии и при действующем президенте.
КНДР
Усиление напряженности у Корейского полуострова стало сюрпризом для мирового сообщества. После очередных ракетных испытании КНДР Трамп заявил о «плохом поведении» лидера КНДР Ким Чен Ына и пообещал разобраться с этим. По мнению, президента США, проблему с тем, что Северная Корея занимается разработкой собственного ядерного оружия и держит в неизвестности другие страны о своих планах, должны были решать предыдущие президенты.
Трамп заявил, что
На сегодняшний день корабли американского военно-морского флота отправлены к берегам Корейского полуострова.
3. Не пускать в страну мигрантов и построить стену на границе с Мексикой
Трамп сразу же взялся за выполнение этого обещания. По его мнению, с мигрантами в страну проникают и террористы, помимо этого, прибывшие в страну занимают рабочие места американцев.
Трамп за 100 дней правления подписал уже два указа, которые ограничивали въезд в США мигрантов из шести стран с преимущественно мусульманским населением. Указы должны были
Не менее громким было и заявление о строительстве стены на границе с Мексикой, чтобы ограничить приток нелегальных беженцев из страны. Трамп пообещал возвести заграждение за счет Мексики, на что та, конечно же, не согласилась. Указ о строительстве подписан, однако пока расходы на возведение стены не включены в бюджет США. Американский президент
В марте пограничники США
4. Уничтожить террористов
Обещание уничтожить террористов «Исламского государства» многим пришлось по душе. Трамп заявил, что найдет новых союзников и
В середине апреля команда Трампа показала, как на практике реализуются предвыборные обещания по борьбе с террористами, и применила в Афганистане
5. Заставить всех членов НАТО платить за оборону
Став президентом, Дональд Трамп резко изменил свое мнение о НАТО и функционировании альянса. Ранее он заявлял, что союз изжил себя. Трамп грозился, что США задумаются, приходить ли на помощь участнику альянса, если тот не платит положенные 2% ВПП на оборону.
Однако на недавней встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп выразил готовность
«У меня с генеральным секретарем была продуктивная дискуссия о том, что НАТО еще может сделать для борьбы с терроризмом. Я давно жаловался по этому поводу, и они изменились, сейчас они действительно борются с терроризмом», — сказал Трамп. Теперь по его мнению, НАТО больше не является устаревшей структурой.
6. Отменить Obamacare
Реформа 44-го президента США Барака Обамы о доступном здравоохранении и защите пациентов была направлена на то, чтобы как можно большее число граждан получили медицинскую страховку. Однако у многих это вызвало недовольство, т. к приобретение страховки связано с немалыми финансовыми затратами, помимо этого, те, кто не приобрел документ, должны были выплатить штраф в размере около 1 тысячи долларов в год.
Трамп и республиканцы предлагают
Законопроект еще не принят, он не вызывает одобрения у Демократической парии, однако Трамп не сдается и заявляет, что в ближайшие дни закон может быть одобрен.
Также Трамп
7. Снизить налоги, дать рабочие места американцам
Сделать Америку снова великой, дать своим гражданам рабочие места, покупать свои товары, — такие заверения давал Трамп в своей
Трамп издал
В процессе исполнения находится и обещание о
Трамп выполнил еще одно экономическое обещание и подписал указ о выходе США из
Как оценивает свою работу сам Трамп
Дональд Трамп считает, что его команда хорошо справляется и он поставил бы ей
Он считает, что приложил максимум усилий и заложил основы для будущего Америки. Трамп отметил контакты с Китаем и Японией, «а также многими, многими странами, с которыми у нас хорошие отношения».
В Администрации Трампа
Еще одним достижением команда Трампа считает введение
Кстати, рейтинг Трампа среди граждан довольно низкий, особенно по сранению с предыдущими президентами США. Он стал
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Трамп заявил, что поставил бы своей администрации оценку "отлично" за первые 100 дней работы.
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