В избрание 45-ым президентом США Дональда Трампа верили с трудом, но уже 100 дней он управляет одной из самых влиятельных стран мира. Во время предвыборной гонки Трамп дал много обещаний, но раздавать их гораздо проще, нежели исполнять. Что Трамп претворил в жизнь, а что так и останется словами, можно предположить уже сегодня.

1. Улучшить отношения с Россией



Фото: Reuters

Это было одним из самых громких заявлений, особенно на фоне испортившихся отношений между странами при Бараке Обаме. США осудили решение России о присоединении Крыма, а также считали РФ причастной к конфликту на Донбассе. На фоне этого Вашингтон ввел множество санкций в отношении Москвы.

Трамп же во время предвыборной кампании не раз заявлял, что хотел бы наладить взаимодействие со всеми странами, и с Россией в том числе. Он говорил, что президент Владимир Путин является сильным лидером, с которым хотелось бы иметь хорошие отношения. Трамп также пообещал рассмотреть признание Крыма российским, однако через месяц после вступления в должность заявил, что надеется на возвращение полуострова Украине.

Спустя 100 дней президентства Трампа отношения с Россией остаются прохладными. Усугубило напряженность и то, что американские спецслужбы заявили о виновности России в попытке воздействовать на ход избирательной кампании в США, в частности, с помощью хакерских атак на штаб Демократической партии. Не могут прийти к взаимопониманию стороны и на территории Сирии. После удара США по сирийской авиабазе Россия приостановила меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии.

Президенты России и США пока не встречались, лишь только говорили по телефону после избрания Трампа. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в середине апреля приезжал в Москву , где встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. Трамп заявил, что встреча прошла лучше, чем ожидалось, однако, по его словам, РФ и США не ладят друг с другом.

«Что касается отношений с Россией, то мы, наверное, находимся на историческом минимуме в этом отношении», — сказал президент США.

2. Не вмешиваться в дела других государств

Фото: Reuters

Будучи кандидатом в президенты Трамп обещал, что при нем США перестанут вмешиваться в дела других государств и свергать режимы. Он собирался применять военную силу только в тех случаях, когда это жизненно необходимо для национальной безопасности США.

Сирия

В ночь на 7 апреля с кораблей ВМС США по распоряжению Дональда Трампа было запущено 59 крылатых ракет по сирийской авиабазе на аэродроме Шайрат в провинции Хомс. В США пояснили, что удар нанесли из-за возможного применения химического оружия сирийской авиацией в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, когда погибли около 80 мирных жителей. Россия поддержала Сирию, заявив, что снаряд сирийской армии попал в склад химического оружия боевиков. А запуск американских ракет по базе в Хомсе восприняла как акт агрессии против своего союзника. Сирия также отрицает применение химического оружия против мирных жителей. Глава Организации по запрещению химического оружия подтвердил использование зарина в Идлибе.

При этом Трамп отмечает, что не ставит цель свергнуть режим Башара Асада. По его словам, есть вероятность установления мира в Сирии и при действующем президенте.

КНДР

Усиление напряженности у Корейского полуострова стало сюрпризом для мирового сообщества. После очередных ракетных испытании КНДР Трамп заявил о «плохом поведении» лидера КНДР Ким Чен Ына и пообещал разобраться с этим. По мнению, президента США, проблему с тем, что Северная Корея занимается разработкой собственного ядерного оружия и держит в неизвестности другие страны о своих планах, должны были решать предыдущие президенты.

Трамп заявил, что надеется на мирное урегулирование ситуации, но «разговоры с этим джентльменом ведутся уже давно». Трамп собирается воздействовать на КНДР при помощи усиления экономических санкций, а также через главного союзника Северной Кореи — Китая. Вице-президент США Майкл Пенс заявил о « конце эры стратегического терпения» в отношении КНДР. По его словам, в отношении Северной Кореи возможны любые меры. Те в свою очередь грозят нанести превентивный ядерный удар по объектам США в любой момент. Заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рён заявил, что ядерная война может начаться в «любой момент» из-за «злоупотребления» США своими полномочиями.

На сегодняшний день корабли американского военно-морского флота отправлены к берегам Корейского полуострова.

3. Не пускать в страну мигрантов и построить стену на границе с Мексикой



Фото: Reuters

Трамп сразу же взялся за выполнение этого обещания. По его мнению, с мигрантами в страну проникают и террористы, помимо этого, прибывшие в страну занимают рабочие места американцев.

Трамп за 100 дней правления подписал уже два указа, которые ограничивали въезд в США мигрантов из шести стран с преимущественно мусульманским населением. Указы должны были запретить на 90 дней въезд в США граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостановить прием беженцев на 120 дней. Однако оба раза суд приостанавливал действие указа. Критики посчитали, что документы носят дискриминирующий характер. Трамп попытался прекратить финансирование «городов-убежищ» , которые укрывают у себя мигрантов, но и эти решения заблокировал суд.

Не менее громким было и заявление о строительстве стены на границе с Мексикой, чтобы ограничить приток нелегальных беженцев из страны. Трамп пообещал возвести заграждение за счет Мексики, на что та, конечно же, не согласилась. Указ о строительстве подписан, однако пока расходы на возведение стены не включены в бюджет США. Американский президент настаивает , что заграждение появится, возможно, до конца его срока на посту главы Белого дома.

В марте пограничники США отчитались о резком падении потока нелегальных мигрантов при Трампе. В США по распоряжению президента на днях открыли центр помощи от действий нелегальных иммигрантов, а при нем и горячую линию, куда можно пожаловаться, если мигрант-нелегал совершил преступление в отношении гражданина, и получить поддержку.

4. Уничтожить террористов



Фото: Reuters

Обещание уничтожить террористов «Исламского государства» многим пришлось по душе. Трамп заявил, что найдет новых союзников и защитит цивилизацию . Тогда же президент США заявил, что упорно работает над тем, чтобы принести мир на Ближний Восток. Однако пока план Трампа по борьбе с террористами мало чем отличается о действий предыдущей администрации.

В середине апреля команда Трампа показала, как на практике реализуются предвыборные обещания по борьбе с террористами, и применила в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу , которую еще называют «матерью всех бомб». Целью такого шага стало уничтожение тоннелей и пещер ИГ на востоке Афганистана. Трамп оценил миссию как успешную. Он, кстати, ранее заявлял, что считает необходимым наращивать ядерный потенциал страны, а также не понимает, зачем производить столько подобного рода оружия и не использовать его.

5. Заставить всех членов НАТО платить за оборону



Дональд Трамп и Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Став президентом, Дональд Трамп резко изменил свое мнение о НАТО и функционировании альянса. Ранее он заявлял, что союз изжил себя. Трамп грозился, что США задумаются, приходить ли на помощь участнику альянса, если тот не платит положенные 2% ВПП на оборону.

Однако на недавней встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп выразил готовность работать над укреплением партнерства в НАТО.

«У меня с генеральным секретарем была продуктивная дискуссия о том, что НАТО еще может сделать для борьбы с терроризмом. Я давно жаловался по этому поводу, и они изменились, сейчас они действительно борются с терроризмом», — сказал Трамп. Теперь по его мнению, НАТО больше не является устаревшей структурой.

6. Отменить Obamacare



Фото: Reuters

Реформа 44-го президента США Барака Обамы о доступном здравоохранении и защите пациентов была направлена на то, чтобы как можно большее число граждан получили медицинскую страховку. Однако у многих это вызвало недовольство, т. к приобретение страховки связано с немалыми финансовыми затратами, помимо этого, те, кто не приобрел документ, должны были выплатить штраф в размере около 1 тысячи долларов в год.

Трамп и республиканцы предлагают отменить эти штрафы и субсидии для пожилых, у которых уже есть налоговые льготы.

Законопроект еще не принят, он не вызывает одобрения у Демократической парии, однако Трамп не сдается и заявляет, что в ближайшие дни закон может быть одобрен.

Также Трамп отменил указы Обамы о борьбе с глобальным потеплением.

7. Снизить налоги, дать рабочие места американцам

Сделать Америку снова великой, дать своим гражданам рабочие места, покупать свои товары, — такие заверения давал Трамп в своей инаугурационной речи в январе этого года.

Трамп издал указ , который позволит отдавать предпочтение американцам при принятии на работу, а также будет способствовать покупке американских товаров. Указ направлен на защиту рынка труда.

В процессе исполнения находится и обещание о снижении налогов для физических лиц, а также для бизнеса. Администрация Трампа намерена упростить налоговый кодекс.

Трамп выполнил еще одно экономическое обещание и подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства , но передумал разрывать торговое соглашение с Мексикой и Канадой .

Как оценивает свою работу сам Трамп

Дональд Трамп считает, что его команда хорошо справляется и он поставил бы ей оценку «отлично» . Но, по его мнению, промежуток в 100 дней для оценки работы президента — искусственный стандарт.

Он считает, что приложил максимум усилий и заложил основы для будущего Америки. Трамп отметил контакты с Китаем и Японией, «а также многими, многими странами, с которыми у нас хорошие отношения».

В Администрации Трампа назвали некоторые заслуги президента за 100 дней у власти, например, изоляцию России в ООН. Там считают, что Трамп добился этого налаживанием отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. В Москве удивились такому заявлению США. В МИД страны отметили, что Россия стремится к сотрудничеству в рамках ООН со всеми странами, в число которых входит и США. Китайские же власти заявили о продолжении курса, направленного на углубление партнерства с Россией, независимо от позиции США.

Еще одним достижением команда Трампа считает введение санкций против Сирии за химическую атаку, а также санкции в отношении Ирана за испытания баллистической ракеты, что нарушает международный договор.

Кстати, рейтинг Трампа среди граждан довольно низкий, особенно по сранению с предыдущими президентами США. Он стал самым непопулярным президентом США с 1945 года. В первые 100 дней президентства Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего поддерживали около 60% населения страны, в то время как Трампа только около 40%.