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Авианосец "Карл Винсон" вошел в Японское море

29.04.2017 08:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Американский авианосец «Карл Винсон» в субботу, 29 апреля, вошел в Японское море через Цусимский пролив, передает телеканал NHK.


Фото: Reuters

Корабль принимает участие в начавшихся 23 апреля совместных учениях ВМС США и японских Сил самообороны. В ближайшее время ожидаются совместные учения с южнокорейскими силами.

Как отмечается, эти мероприятия призваны оказать давление на КНДР. В пятницу был произведен запуск северокорейской баллистической ракеты, относящейся, вероятно, к классу ракет средней дальности KN-17. Испытание завершилось неудачей, основная часть ракеты, по данным разведки США, упала примерно в 35 километрах от аэродрома.

Американская АУГ во главе с кораблем «Карл Винсон» была направлена к берегам Корейского полуострова после запуска ракеты Северной Кореей в начале апреля. Авианосец будет находиться в этом районе около месяца. В ударную группу также входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения Aegis.

Ситуация на Корейском полуострове является одной из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар.

Позже США заявили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к тому, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.

 
 
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Корабль принимает участие в начавшихся 23 апреля совместных учениях ВМС США и японских Сил самообороны. В ближайшее время ожидаются совместные учения с...

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