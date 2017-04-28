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Россия привела ПВО на Дальнем Востоке в боевую готовность в ответ на испытания КНДР

29.04.2017 10:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Система противовоздушной обороны России на Дальнем Востоке находится в состоянии повышенной боеготовности. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. (…) Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственности воздушных сил РФ», — сказал сенатор.

По его словам, российские военные «делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию» РФ.

Озеров также заметил, что подобные действия Северной Кореи «увеличивают опасность военного конфликта, с учетом нахождения кораблей США в Японском море». Вместе с тем, член СФ выразил надежду на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «не отметит 100 дней своего пребывания на посту президента ударом» по КНДР.

В пятницу, 28 апреля, был произведен запуск северокорейской баллистической ракеты, относящейся, как считают источники, к классу ракет средней дальности KN-17. Испытание, по предварительным данным, завершилось неудачно.

 
 
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По его словам, российские военные "делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию" РФ.

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