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Киев опроверг информацию о тайном разговоре Порошенко и Путина
29.04.2017 11:51 — Новости Мира | Tut.by
Администрация президента Украины назвали ложью данные издания «Коммерсантъ» о том, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко продолжают проводить телефонные разговоры, сообщает «Украинская правда».
«Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в „нормандской формате“, о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб», — сказали в администрации Порошенко.
По данным источников, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Донбассе, в том числе обмен пленными, а также поставки в регион продуктов питания, воды и электричества и выплату украинских пенсий жителям самопровозглашенных республик.
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"Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в "нормандской формате", о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб", - сказали в...
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