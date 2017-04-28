В Кыргызстане оползень сошел на окраину одного из сел Ошской области. Число жертв может составить десятки человек.

Сообщается, что оползень сошел с горного склона на окраину села Аю в Ошской области, миллион кубометров земли обрушился на 11 одноэтажных домов рано утром, четыре из погребенных под землей домов были пустыми.

Сейчас на месте ЧП идут спасательные работы. Уже сообщается о шести погибших, их тела извлекли из-под завалов. По информации местного МЧС, число жертв может превышать двадцать человек.

Спасатели предупреждали граждан о том, что в этом районе существует риск схода оползня, всех жителей просили уехать, сообщают местные СМИ.

На месте трагедии работает более ста спасателей, руководит операцией глава МЧС Кыргызстана Кубатбек Боронов. Сообщается, что земляная масса продолжает движение, что затрудняет работы на месте оползня. Спасатели не дают прогнозов по срокам окончания спасательной операции: объем оползня слишком велик.