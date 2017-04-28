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Девушка и подросток угрожали Лондону терактом. Полиция Британии провела спецоперацию
29.04.2017 12:58 — Новости Мира | Tut.by
В ходе антитеррористического рейда британские полицейские задержали шесть человек. В одну из задержанных — мусульманку, одетую в традиционную исламскую бурку, — было произведено несколько выстрелов. Ранее в центре Лондона, на улице Уайтхолл, силовики задержали подозреваемого в подготовке теракта Мохаммеда Али.
По официальным данным, уровень угрозы международного терроризма в Великобритании повысился до отметки «тяжелый» (severe). Руководители спецслужб не исключают атаки в ближайшее время. Последние новости лишь усиливают тревогу властей.
Так, по сообщениям местных СМИ, вечером 27 апреля вооруженная полиция штурмовала дом в Лондоне на улице Харлесден-Роуд. Офицеры выбили дверь, забежали в квартиру и применили отравляющий газ. Спустя мгновения раздались по крайней мере шесть выстрелов, два из которых выбили верхнее окно дома.
Свидетели отмечали, что силовики сбили с ног даму в мусульманской одежде и несколько раз в нее выстрелили.
Девушка отказывалась от помощи врачей и просила не трогать ее. Очевидцы сказали, что молодая женщина лежала на траве в пропитанной кровью бурке с открытыми ранами на животе и руке.
В результате двадцатилетнюю мусульманку, получившую огнестрельное ранение, увезли на носилках в больницу. Она стала первой подозреваемой в терроризме девушкой, против которой полиция Лондона приняла такие жесткие меры.
На данный момент она находится в тяжелом, но стабильном состоянии в местной больнице, где ее тщательно охраняют. Состояние девушки не позволяет полицейским арестовать ее для проведения допроса.
В ходе рейда 27 апреля, помимо этой мусульманки, были задержаны еще пять человек. Среди них есть 16-летний подросток.
Пятую подозреваемую в экстремизме задержали неподалеку в графстве Кент. Ею оказалась 43-летняя женщина. Все они были арестованы по подозрению в совершении и подготовке терактов.
Британская контрразведка MI5 наблюдала за квартирой на севере Лондона задолго до самого штурма. Местные СМИ называют этот рейд «драматичным» и отмечают, что он произошел спустя несколько часов после задержания мужчины с «мешком ножей» в районе Уайтхолл. Однако полиция Лондона сообщила, что эти два события не связаны между собой. Напомним, что накануне около 14.30 по местному времени вооруженная
Свидетели отмечали, что он вместе с другими прохожими пересекал улицу Уайтхолл в спортивном костюме, когда перед ним внезапно остановилась полицейская машина, из которой выбежали офицеры.
Полицейские впоследствии оцепили весь район, поскольку подозреваемый был задержан в самом центре Лондона, неподалеку от Даунинг-стрит. Некоторое время мужчину держали у стены Казначейства, а затем отвезли в полицейский участок. Источники в силовых структурах сообщили, что семья задержанного заранее сообщила полиции о возможных экстремистских действиях родственника. Эта информация позволила офицерам воздержаться от стрельбы на поражение.
Известно, что телефон и другие средства связи мужчины прослушивались силовиками: он находился под круглосуточным наблюдением вооруженных офицеров.
Подозреваемым в теракте на улице Уайтхолл оказался 27-летний Мохаммед Омар Али, гражданин Великобритании, который родился за границей и переехал в Лондон для обучения в школе, расположенной в районе Тоттенхэм.
На данный момент Мохаммед Али и другие задержанные в ходе антитеррористического рейда находятся под стражей.
Теракт на Вестминстерском мосту
22 марта неизвестный за рулем автомобиля
По данным Скотленд-Ярда от 23 марта, в результате атаки погибли четыре человека, 29 человек были ранены. Спустя несколько дней
Личность подозреваемого по-прежнему неизвестна. Весь вечер и ночь 22 марта британские издания выдвигали предположения о мотивах и личности террориста, однако ни одна из версий пока не подтвердилась. Какое-то время пользователи соцсетей, а позже и некоторые британские СМИ (The Independent, например, дала ссылку на источник в полиции) предположили, что исполнитель теракта — радикальный исламист Абу Иззадин (Тревор Брукс), спикер радикальной исламской организации «Аль-Гураба» в Великобритании. Однако позже стало известно, что Иззадин физически не мог совершить теракт.
23 марта близкий к «Исламскому государству» информационный ресурс Amaq сообщил о том, что террористический «халифат» взял на себя ответственность за лондонский теракт. В публикации также цитировались отдельные части заявления ИГ.
За два часа до этого в парламенте Великобритании
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По официальным данным, уровень угрозы международного терроризма в Великобритании повысился до отметки "тяжелый" (severe). Руководители спецслужб не исключают атаки в...
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