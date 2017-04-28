В ходе антитеррористического рейда британские полицейские задержали шесть человек. В одну из задержанных — мусульманку, одетую в традиционную исламскую бурку, — было произведено несколько выстрелов. Ранее в центре Лондона, на улице Уайтхолл, силовики задержали подозреваемого в подготовке теракта Мохаммеда Али.



Фото: Reuters

По официальным данным, уровень угрозы международного терроризма в Великобритании повысился до отметки «тяжелый» (severe). Руководители спецслужб не исключают атаки в ближайшее время. Последние новости лишь усиливают тревогу властей.

Так, по сообщениям местных СМИ, вечером 27 апреля вооруженная полиция штурмовала дом в Лондоне на улице Харлесден-Роуд. Офицеры выбили дверь, забежали в квартиру и применили отравляющий газ. Спустя мгновения раздались по крайней мере шесть выстрелов, два из которых выбили верхнее окно дома.

Свидетели отмечали, что силовики сбили с ног даму в мусульманской одежде и несколько раз в нее выстрелили.

Девушка отказывалась от помощи врачей и просила не трогать ее. Очевидцы сказали, что молодая женщина лежала на траве в пропитанной кровью бурке с открытыми ранами на животе и руке.

В результате двадцатилетнюю мусульманку, получившую огнестрельное ранение, увезли на носилках в больницу. Она стала первой подозреваемой в терроризме девушкой, против которой полиция Лондона приняла такие жесткие меры.

На данный момент она находится в тяжелом, но стабильном состоянии в местной больнице, где ее тщательно охраняют. Состояние девушки не позволяет полицейским арестовать ее для проведения допроса.

В ходе рейда 27 апреля, помимо этой мусульманки, были задержаны еще пять человек. Среди них есть 16-летний подросток.

Пятую подозреваемую в экстремизме задержали неподалеку в графстве Кент. Ею оказалась 43-летняя женщина. Все они были арестованы по подозрению в совершении и подготовке терактов.

Британская контрразведка MI5 наблюдала за квартирой на севере Лондона задолго до самого штурма. Местные СМИ называют этот рейд «драматичным» и отмечают, что он произошел спустя несколько часов после задержания мужчины с «мешком ножей» в районе Уайтхолл. Однако полиция Лондона сообщила, что эти два события не связаны между собой. Напомним, что накануне около 14.30 по местному времени вооруженная полиция задержала бородатого мужчину с холодным оружием в мешке.

Свидетели отмечали, что он вместе с другими прохожими пересекал улицу Уайтхолл в спортивном костюме, когда перед ним внезапно остановилась полицейская машина, из которой выбежали офицеры.

Полицейские впоследствии оцепили весь район, поскольку подозреваемый был задержан в самом центре Лондона, неподалеку от Даунинг-стрит. Некоторое время мужчину держали у стены Казначейства, а затем отвезли в полицейский участок. Источники в силовых структурах сообщили, что семья задержанного заранее сообщила полиции о возможных экстремистских действиях родственника. Эта информация позволила офицерам воздержаться от стрельбы на поражение.

Известно, что телефон и другие средства связи мужчины прослушивались силовиками: он находился под круглосуточным наблюдением вооруженных офицеров.

Подозреваемым в теракте на улице Уайтхолл оказался 27-летний Мохаммед Омар Али, гражданин Великобритании, который родился за границей и переехал в Лондон для обучения в школе, расположенной в районе Тоттенхэм.

На данный момент Мохаммед Али и другие задержанные в ходе антитеррористического рейда находятся под стражей.

Теракт на Вестминстерском мосту

22 марта неизвестный за рулем автомобиля начал сбивать людей рядом со зданием британского парламента, на Вестминстерском мосту Лондона. Протаранив ограду, он остановил машину, вышел из нее, напал с ножом на полицейского и был застрелен. Почти сразу же полиция Лондона квалифицировала инцидент как теракт.

По данным Скотленд-Ярда от 23 марта, в результате атаки погибли четыре человека, 29 человек были ранены. Спустя несколько дней умерла еще одна пострадавшая во время нападения.

Личность подозреваемого по-прежнему неизвестна. Весь вечер и ночь 22 марта британские издания выдвигали предположения о мотивах и личности террориста, однако ни одна из версий пока не подтвердилась. Какое-то время пользователи соцсетей, а позже и некоторые британские СМИ (The Independent, например, дала ссылку на источник в полиции) предположили, что исполнитель теракта — радикальный исламист Абу Иззадин (Тревор Брукс), спикер радикальной исламской организации «Аль-Гураба» в Великобритании. Однако позже стало известно, что Иззадин физически не мог совершить теракт.

23 марта близкий к «Исламскому государству» информационный ресурс Amaq сообщил о том, что террористический «халифат» взял на себя ответственность за лондонский теракт. В публикации также цитировались отдельные части заявления ИГ.

За два часа до этого в парламенте Великобритании выступила премьер-министр Тереза Мэй, которая сообщила, что террорист действовал в одиночку, но был «воодушевлен исламистской идеологией».