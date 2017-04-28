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Первая леди Украины будет вести спортивную рубрику по утрам на одном из национальных каналов
29.04.2017 13:53 — Новости Мира | Tut.by
Жена президента Украины Марина Порошенко будет вести спортивную рубрику в утреннем шоу на канале «Украина»,
Соответствующий проморолик опубликован на странице канала в Facebook. В ролике Марина Порошенко обещает, что одно упражнение в день — и каждый украинец будет здоровым.
Премьера запланирована на 15 мая. Утреннее шоу, в рамках которого жена главы государства будет вести рубрику, начинается в 7.15 по украинскому времени.
Первой леди Украины 1 февраля исполнилось 55 лет. Она мать четверых детей и бабушка внука. Первая леди занимается благотворительностью и, по ее собственному признанию, увлекается кулинарией и шитьем. В 2014 году
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В ролике Марина Порошенко обещает, что одно упражнение в день - и каждый украинец будет здоровым.
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