Жена президента Украины Марина Порошенко будет вести спортивную рубрику в утреннем шоу на канале «Украина», сообщает 112.ua .

Соответствующий проморолик опубликован на странице канала в Facebook. В ролике Марина Порошенко обещает, что одно упражнение в день — и каждый украинец будет здоровым.

Премьера запланирована на 15 мая. Утреннее шоу, в рамках которого жена главы государства будет вести рубрику, начинается в 7.15 по украинскому времени.



Марина Порошенко с младьшими детьми на параде в честь Дня Независимости. Киев, 24 августа 2014 года. Фото: Reuters

Первой леди Украины 1 февраля исполнилось 55 лет. Она мать четверых детей и бабушка внука. Первая леди занимается благотворительностью и, по ее собственному признанию, увлекается кулинарией и шитьем. В 2014 году ее фото в красной вышиванке появилось на обложке украинского Elle.