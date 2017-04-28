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Россия предупредила Норвегию о последствиях размещения элементов ПРО НАТО
29.04.2017 16:52 — Новости Мира | Tut.by
Россия ответит на размещение на территории Норвегии элементов системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО (ЕвроПРО). Об этом, как передает
«С нашей стороны последует ответ, причем не только ответ Норвегии, но всей НАТО», — заявил дипломат.
Рамишвили добавил, что у России и Норвегии могут быть разные точки зрения на вопрос о ракетном щите НАТО, однако соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны. По его словам, руководство скандинавского королевства отказывается обсуждать с Россией беспокоящий Москву вопрос о будущей роли Норвегии в ЕвроПРО.
«Россия не стремится к милитаризации Арктики», — заверил Рамишвили. Он также призвал норвежские власти задуматься о последствиях новой политики безопасности до того, как решение о норвежском вкладе в ЕвроПРО будет принято.
По словам дипломата, серьезная проблема в отношениях России и Норвегии — отсутствие диалога. «Сегодня Россия регулярно общается с политическим руководством и военачальниками США, однако не с руководством норвежских вооруженных сил. Это весьма печально», — отметил посол.
Он добавил, что у Москвы и Осло до 2013 года были тесные отношения, и странам всегда удавалось решать возникавшие проблемы. «Посмотрите, что происходит теперь. С 2014 по 2016 год норвежско-российский товарооборот сократился на 70 процентов, а так быть не должно», — заявил посол.
Создание системы ЕвроПРО планируется завершить к 2018 году. США подчеркивали, что основной задачей этих объектов является защита Европы от потенциального нападения со стороны Ирана. В свою очередь в Москве заявляют, что развертывание системы ПРО в Европе представляет угрозу для национальной безопасности России.
В 2015 году премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила о готовности страны внести свой вклад в создание системы ЕвроПРО. Рекомендации Норвежского института оборонных исследований и Агентства по противоракетной обороне США по этому вопросу должны быть представлены норвежскому правительству до конца 2017 года. В частности, не исключено, что США могут разместить на норвежском заполярном острове Вардё у границ РФ новый радар.
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Россия ответит на размещение на территории Норвегии элементов системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО (ЕвроПРО).
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