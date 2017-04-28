Саммит ЕС исключил возможность любых сепаратных переговоров европейских стран с Лондоном об отношениях после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом говорится в принятой в субботу на саммите ЕС стратегии по переговорам с Великобританией.



Фото: Reuters

«Чтобы не подрывать позиции Евросоюза, не будет никаких сепаратных переговоров между отдельными странами — членами (ЕС) и Великобританией по вопросам выхода из Евросоюза», — говорится в тексте документа.

При этом, согласно тексту документа, ЕС готов заключить торговое соглашение с Великобританией только после того, как эта страна покинет сообщество.

«Основываясь на интересах союза, Совет ЕС готов начать работу над соглашением по торговле и завершить ее только после того, как Соединенное Королевство не будет больше страной-членом (Евросоюза)», — отмечается в документе.

В тексте подчеркивается, что «любое соглашение о свободной торговле должно быть сбалансированным, амбициозным и обширным». «Однако оно не может равняться участию в едином рынке или его отдельных частях, поскольку это может подорвать его целостность и надлежащее функционирование. Оно должно обеспечивать равные условия игры, в частности, в плане конкуренции и государственной помощи, и в связи с этим давать гарантии против несправедливых конкурентных преимуществ, в частности, за счет налоговых, социальных, природоохранных и регулирующих мер и практики», — поясняется в документе.

Пока же Великобритания остается членом ЕС и должна выполнять все взятые на себя обязательства, подчеркивается в тексте стратегии.

В стратегии по переговорам с Великобританией также подчеркивается, что граждане стран ЕС, постоянно проживающие в Соединенном Королевстве, а также британцы, находящиеся на территории союза, должны обрести гарантии получения вида на жительство после выхода Королевства из состава ЕС. В документе подчеркивается, что каждый гражданин ЕС и члены его семьи имеют «одинаковые права на работу, проживание и учебу в любой стране сообщества».

«Первым приоритетом переговоров должно стать достижение договоренности о взаимных гарантиях, чтобы защитить статус и права граждан ЕС и Великобритании, на основании норм Евросоюза, действующих на момент выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Эти гарантии должны включать право на получение постоянного вида на жительство после пяти лет непрерывного проживания на территориях друг друга», — отмечается в документе.



Фото: Reuters

Возможный провал переговоров

При этом Евросоюз допускает сценарий, при котором переговоры с Великобританией по выходу страны из состава сообщества могут провалиться.

«Союз будет конструктивно стремиться к достижению соглашения, что в интересах обеих сторон. Союз будет работать усердно, чтобы достичь этого результата, однако он подготовится и к возможному провалу переговоров, чтобы быть способным справиться и с такой ситуацией», — отмечается в документе.

«На протяжении этих переговоров союз будет сохранять единство и действовать как единое целое с целью достижения справедливого и равноправного результата для всех государств-членов и в интересах своих граждан», — говорится в документе.

В стратегии Брюсселя признается, что Brexit может создать хаос как в Великобритании, так и в странах - членах ЕС. «Решение Соединенного Королевства покинуть союз создает значительную неопределенность, которая может привести к хаосу, в частности в Соединенном Королевстве, а также, в меньшей степени, в других государствах-членах», — подчеркивается в тексте.

В документе отмечается также, что граждане ЕС, проживающие в Великобритании, могут потерять свои права в результате выхода этой страны из состава сообщества. «Компании и другие заинтересованные стороны потеряют предсказуемость и определенность, которые присущи законодательству ЕС. Кроме того, это окажет влияние на государственные органы», — говорится в тексте стратегии.

«Имея это в виду, мы должны действовать в соответствии с поэтапным подходом, уделяя приоритетное внимание упорядоченному выходу (Великобритании). Национальные власти, предприятия и другие заинтересованные стороны должны предпринять все необходимые шаги для подготовки к последствиям выхода Соединенного Королевства», — подчеркивают лидеры 27 стран ЕС.

В документе также отмечается, что двухлетний срок для переговоров, определенный 50-й статьей Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, истекает 29 марта 2019 года. В этот день должны завершиться переговоры.