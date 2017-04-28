29 апреля по всей России прошла протестная акция «Надоел», объявленная Михаилом Ходорковским и «Открытой Россией». Она получилась не слишком многочисленной — и прошла относительно мирно: полиция задерживала людей только в нескольких городах, наиболее массово — в Санкт-Петербурге. «Медуза» кратко рассказывает о том, как прошла акция.



Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»

Замысел акции «Надоел» заключался в том, чтобы желающие граждане России писали письменные обращения на имя Владимира Путина с требованиями соблюдать заложенный в конституции принцип сменяемости власти — и подавать их в приемные президента. В некоторых городах инициативные группы подали заявления на проведение публичных мероприятий — митингов или пикетов; в нескольких городах местные власти согласовали акции.

Утром 29 апреля «Открытая Россия» сообщила, что группы во «ВКонтакте», посвященные акции, начали блокировать по требованию Генпрокуратуры — однако в целом по России все прошло гораздо более спокойно (и малочисленно), чем 26 марта во время уличной акции протеста против коррупции.

Как прошла акция в Москве

За несколько часов до начала московской акции, заявленной на два часа дня у здания администрации президента, на Славянской площади уже стояли ряды полицейских грузовиков и автозаков. В 13.30 перед памятником Кириллу и Мефодию собрались около ста участников; столько же было и журналистов. Средний возраст собравшихся, по оценке корреспондента «Медузы», был в районе 35 лет.



Полицейские возле здания администрации президента РФ в Москве. 29 апреля 2017 года. ото: Евгений Фельдман для «Медузы»

Полицейские ходили группами по два-три человека и повторяли в мегафоны: «Акция не согласована! Письма в администрацию президента можно подать на улице Ильинка!» Репортеры с телекамерами окружали наиболее разговорчивых участников акции. «Задержания 26 марта всех напугали, но нам надо тренировать себя дальше», — объяснял активист Марк Гальперин. Рядом ходила активистка «Национального освободительного движения» Мария Катасонова с портретом Путина на груди. На нагретом солнцем постаменте памятника создателю славянской азбуки лежал бездомный и с улыбкой наблюдал за происходящим.

Ровно в два часа дня участники акции двинулись в сторону Ильинки через Старую площадь. Полицейские разделили заграждениями и без того узкий тротуар возле администрации президента; по одной стороне люди шли в сторону Кремля, по другой — становились в длинную очередь, некоторые держали в руках свои обращения. Прибежавшие сюда же бойцы в защитной амуниции следили, чтобы никто из горожан не выходил на дорогу.



Участница акции в Москве пишет письмо Владимиру Путину. 29 апреля 2017 года. Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»

В начале четвертого большинство участников акции — их было не больше двухсот — разошлись. Возле администрации президента остались стоявшие в хвосте очереди люди, несколько журналистов и полицейские.

Единственным задержанным на акции в Москве, по наблюдениям корреспондента «Медузы», оказался гревшийся на солнце бездомный — его увели четверо полицейских в черных шлемах.

Как прошли акции в других городах

В Томске, где мероприятие в рамках «Надоел» было санкционировано, на улицы вышли, по данным организаторов, около 500 человек — впрочем, по данным «Открытой России», звук на томском митинге перекрывали «державно-патриотическими песнями» и шумом мусоросборщиков. «ОВД-Инфо» сообщал , что полиция задержала организаторов акций в Тюмени и Новокузнецке (последнего — в связи с неявкой в военкомат).

Не менее 13 человек задержали в Кемерово; двадцать человек погрузили в автозак и отвезли в отделение в Туле; по данным Интерфакса, двух активистов задержали в Казани — корреспондентка «Открытой России» Дарья Кулакова была задержана , когда находилась в прямом эфире на сайте движения. В Симферополе задержали по пути в университет и обвинили в организации акции «Надоел» сторонника Алексея Навального, который утверждает, что не имеет никакого отношения к мероприятию «Открытой России». О задержаниях в рамках акций в Уфе, Новосибирске, Чебоксарах и ряде других городов не сообщалось.

Поступали сообщения и о том, что разнообразные образовательные учреждения препятствовали участию своих учеников в акции. Так, в твиттере «Открытой России» утверждалось , что во Владимире в школах проводят обязательную фотосессию, а в вузах — субботник. Ученица лицея № 4 из Перми написала , что ее вместе с другими учениками на несколько часов закрыли в лекционном зале и не выпускали на улицу.



Задержания участников акции «Надоел» в Петербурге. 29 апреля 2017 года. Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»

Самые массовые задержания случились на акции «Надоел» в Петербурге — там, по словам организаторов мероприятия, увезли в отделения от 30 до 50 человек.