Министерство иностранных дел России заявило, что США не в полной мере исполняют Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), из которого Россия вышла два года назад. Комментарий российского МИДа опубликован на официальном сайте.



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Западные страны только «на словах» выражают приверженность укреплению контроля над обычными вооружениями в Европе", заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. «США и НАТО на деле в последние годы вновь взяли курс на „сдерживание“ России» и дальнейшее изменение баланса сил в европейском регионе в свою пользу, в том числе в непосредственной близости от российских границ", — отмечается в сообщении.

МИД, в частности, заявил, что США «гибко» толкуют положения акта Россия — НАТО о существенных боевых силах, при этом наращивая объемы «тяжелых вооружений и военной техники в частях и на европейских складах передового базирования НАТО».

Россия полностью отказалась от участия в Совместной консультативной группе (СКГ) по ДОВСЕ еще в марте 2015 года. В МИДе тогда заявили, что участие России в СКГ «становится бессмысленным с политической и практической точек», а заседания СКГ сводятся к «зачитыванию повестки дня».

Госдепартамент счел приостановление Россией участия в ДОВСЕ нарушением, говорится на сайте МИДа. Москва предложила США обновить договор «на принципах равной и неделимой безопасности, сбалансированности прав и обязательств сторон». Однако теперь перспективы разработки нового договора о контроле за вооружением в Европе следует рассматривать в контексте отказа НАТО «от мер военного „сдерживания“ России в Европе, нормализации отношений с Россией, в том числе в сфере военного сотрудничества», заявили в МИДе.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже 19 ноября 1990 года и вступил в силу 9 ноября 1992 года. Его участниками стали шесть государств Варшавского договора (включая СССР) и 16 стран НАТО. ДОВСЕ разрешал иметь странам, подписавшим договор, равное количество обычных вооружений и боевой техники, установлены были также лимиты на наличие вооруженных сил в зоне действия договора. Он распространялся на территорию от Атлантического океана до Уральских гор.