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После теракта в Петербурге за халатность возбуждено дело против сотрудника метрополитена

29.04.2017 23:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Сотрудник петербургского метро стал фигурантом уголовного дела после теракта в подземке. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщает «Фонтанка». В действиях 43-летнего Константина Ипполитова, пропустившего предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова, усмотрена халатность.


Фото: Reuters

В ходе доследственной проверки было установлено, что Ипполитов, старший инспектор службы контроля на метрополитене (СКМ), 3 апреля поставил на входе на станцию вместо заболевшего инспектора двух стажеров, которые не имели права использовать лучевую досмотровую установку.

Кроме того, как полагают следователи, старший инспектор не организовал должным образом работу подчиненных.

В настоящее время в числе фигурантов уголовного дела о теракте — 10 человек, речь идет о гражданах стран Средней Азии. 20 апреля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что установлен заказчик теракта.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате, по последним данным, погибли 15 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

 
 
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После теракта в Петербурге возбуждено дело против сотрудника метрополитена

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