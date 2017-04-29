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Костры прямо на плантациях. Во Франции спасают урожай винограда от заморозков

29.04.2017 22:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Весенние заморозки поставили под угрозу урожай винограда в крупнейших французских виноградных регионах — Шабли, Бургундии, Бордо и Шампани. Виноделы пытаются спасти молодые ростки. По ночам виноделы устанавливают бочки, где разводят костры, прямо на плантациях с растениями. Несмотря на серьезные усилия, сообщается о потерях от 20 до 100% урожая в некоторых регионах.


Рабочие ночью поддерживают огонь в бочках на виноградниках. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters

Самодельные обогреватели для молодых побегов винограда. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters

Рабочие ночью поддерживают огонь в бочках на виноградниках. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters

Так выглядят виноградники ранним утром после заморозков. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters

Рабочие ночью поддерживают огонь в бочках на виноградниках. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters

Побеги гинут от холода. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters

Виноградники поливают ранним утром. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters

На виноградниках уже стали появляться листья, когда ударили заморозки. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters

Самодельная система обогрева для виноградников. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters

Так издалека смотрится плантация, которую обогревают с помощью небольших костров. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters
 
 
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Весенние заморозки поставили под угрозу урожай винограда в крупнейших французских виноградных регионах - Шабли, Бургундии, Бордо и Шампани.

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