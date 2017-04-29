Весенние заморозки поставили под угрозу урожай винограда в крупнейших французских виноградных регионах — Шабли, Бургундии, Бордо и Шампани. Виноделы пытаются спасти молодые ростки. По ночам виноделы устанавливают бочки, где разводят костры, прямо на плантациях с растениями. Несмотря на серьезные усилия, сообщается о потерях от 20 до 100% урожая в некоторых регионах.



Рабочие ночью поддерживают огонь в бочках на виноградниках. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters



Самодельные обогреватели для молодых побегов винограда. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters



Рабочие ночью поддерживают огонь в бочках на виноградниках. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters



Так выглядят виноградники ранним утром после заморозков. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters



Рабочие ночью поддерживают огонь в бочках на виноградниках. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters



Побеги гинут от холода. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters



Виноградники поливают ранним утром. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters



На виноградниках уже стали появляться листья, когда ударили заморозки. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters



Самодельная система обогрева для виноградников. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters



Так издалека смотрится плантация, которую обогревают с помощью небольших костров. Шабли, 28 апреля 2017. Фото: Reuters