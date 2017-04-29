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Костры прямо на плантациях. Во Франции спасают урожай винограда от заморозков
29.04.2017 22:37 — Новости Мира | Tut.by
Весенние заморозки поставили под угрозу урожай винограда в крупнейших французских виноградных регионах — Шабли, Бургундии, Бордо и Шампани. Виноделы пытаются спасти молодые ростки. По ночам виноделы устанавливают бочки, где разводят костры, прямо на плантациях с растениями. Несмотря на серьезные усилия, сообщается о потерях от 20 до 100% урожая в некоторых регионах.
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Весенние заморозки поставили под угрозу урожай винограда в крупнейших французских виноградных регионах - Шабли, Бургундии, Бордо и Шампани.
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