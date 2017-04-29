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Трамп подготовил крупнейшее увеличение военного бюджета со времен Рейгана
30.04.2017 00:25 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп планирует крупнейшее повышение военного бюджета со времен 40-го главы государства Рональда Рейгана, заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает в субботу, 29 апреля,
Пенс назвал увеличение инвестиций в военную отрасль США давно назревшим. В своей речи он подчеркнул, что с принятием нового бюджета будут восстановлены военная мощь США и «арсенал демократии». Вице-президент выразил уверенность, что «в период растущей угрозы по всему миру» американский Конгресс поддержит Трампа.
«Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом», — заявил Пенс.
Свою речь вице-президент произнес на верфи в городе Ньюпорт-Нью в канун 100 дней новой администрации.
По данным Стокгольмского международного института изучения проблем мира, в 2016 году увеличение военных расходов США уже стало крупнейшим за последние пять лет и составило 611 миллиардов долларов или 1,7 процента. Результаты исследования, опубликованные на сайте института, также констатируют, что планетарные военные расходы растут второй год подряд.
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С принятием нового бюджета будут восстановлены военная мощь США и "арсенал демократии".
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