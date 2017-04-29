Президент США Дональд Трамп планирует крупнейшее повышение военного бюджета со времен 40-го главы государства Рональда Рейгана, заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает в субботу, 29 апреля, РИА Новости .

Пенс назвал увеличение инвестиций в военную отрасль США давно назревшим. В своей речи он подчеркнул, что с принятием нового бюджета будут восстановлены военная мощь США и «арсенал демократии». Вице-президент выразил уверенность, что «в период растущей угрозы по всему миру» американский Конгресс поддержит Трампа.

«Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом», — заявил Пенс.

Свою речь вице-президент произнес на верфи в городе Ньюпорт-Нью в канун 100 дней новой администрации.

По данным Стокгольмского международного института изучения проблем мира, в 2016 году увеличение военных расходов США уже стало крупнейшим за последние пять лет и составило 611 миллиардов долларов или 1,7 процента. Результаты исследования, опубликованные на сайте института, также констатируют, что планетарные военные расходы растут второй год подряд.

"Сделать Америку великой снова". Как спустя 100 дней Трамп выполняет свои обещания