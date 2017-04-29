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В Турции уволены 4000 госслужащих и запрещено шоу о свиданиях
30.04.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by
Почти 4000 госслужащих были уволены в Турции в субботу в ходе очередного раунда чисток, последовавших за попыткой военного переворота против президента Эрдогана в июле 2016 года.
Согласно указу, опубликованному в государственной газете T.C. Resmi Gazete, своих постов лишены 1127 сотрудников министерства юстиции (в том числе тюремные охранники), более тысячи военнослужащих, 484 работников научной сферы, 201 сотрудник министерства по делам религии и другие служащие — всего 3974 человека.
Все потерявшие работу перечислены в указе поименно.
Чрезвычайное положение, введенное в Турции после попытки государственного переворота, позволяет вводить новые запреты.
В том же выпуске T.C. Resmi Gazete опубликован указ о запрете популярного в Турции телешоу о свиданиях и свадьбах. «На радио и телевидении не может быть позволено существование программ, где людей знакомят, чтобы найти им пару», — говорится в указе.
Утром в субботу Турции заблокировали Википедию. Ранее один из пользователей интернет-энциклопедии отредактировал статью об Эрдогане, назвав его диктатором. Хотя правка была быстро удалена редакторами, скриншоты разошлись по соцсетям.
Власти Турции регулярно блокируют доступ к различным интернет-сайтам, в том числе Facebook, Twitter и YouTube.
Массовые чистки и аресты были развернуты в Турции после того, как части турецких военных не удалось перехватить власть у президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который правит страной уже 14 лет — сначала как премьер-министр, а потом как президент. С июля прошлого года в общей сложности было уволено более 120 тысяч человек, больше 40 тысяч были арестованы.
17 апреля в Турции прошел референдум: большинство граждан высказались за расширение президентских полномочий и упразднение должности премьер-министра. По данным Высшего избирательного совета Турции, «за» проголосовали 51,4% пришедших на участки, против — 48,6%.
Международные наблюдатели из ОБСЕ заявляли, что кампания по проведению референдума не соответствовала международным стандартам.
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Чрезвычайное положение, введенное в Турции после попытки государственного переворота, позволяет вводить новые запреты.
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