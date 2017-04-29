﻿ В Турции уволены 4000 госслужащих и запрещено шоу о свиданиях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Турции уволены 4000 госслужащих и запрещено шоу о свиданиях

30.04.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Почти 4000 госслужащих были уволены в Турции в субботу в ходе очередного раунда чисток, последовавших за попыткой военного переворота против президента Эрдогана в июле 2016 года.

Фото: Reuters

Согласно указу, опубликованному в государственной газете T.C. Resmi Gazete, своих постов лишены 1127 сотрудников министерства юстиции (в том числе тюремные охранники), более тысячи военнослужащих, 484 работников научной сферы, 201 сотрудник министерства по делам религии и другие служащие — всего 3974 человека.

Все потерявшие работу перечислены в указе поименно.

Чрезвычайное положение, введенное в Турции после попытки государственного переворота, позволяет вводить новые запреты.

В том же выпуске T.C. Resmi Gazete опубликован указ о запрете популярного в Турции телешоу о свиданиях и свадьбах. «На радио и телевидении не может быть позволено существование программ, где людей знакомят, чтобы найти им пару», — говорится в указе.

Утром в субботу Турции заблокировали Википедию. Ранее один из пользователей интернет-энциклопедии отредактировал статью об Эрдогане, назвав его диктатором. Хотя правка была быстро удалена редакторами, скриншоты разошлись по соцсетям.

Власти Турции регулярно блокируют доступ к различным интернет-сайтам, в том числе Facebook, Twitter и YouTube.

Массовые чистки и аресты были развернуты в Турции после того, как части турецких военных не удалось перехватить власть у президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который правит страной уже 14 лет — сначала как премьер-министр, а потом как президент. С июля прошлого года в общей сложности было уволено более 120 тысяч человек, больше 40 тысяч были арестованы.

17 апреля в Турции прошел референдум: большинство граждан высказались за расширение президентских полномочий и упразднение должности премьер-министра. По данным Высшего избирательного совета Турции, «за» проголосовали 51,4% пришедших на участки, против — 48,6%.

Международные наблюдатели из ОБСЕ заявляли, что кампания по проведению референдума не соответствовала международным стандартам.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чрезвычайное положение, введенное в Турции после попытки государственного переворота, позволяет вводить новые запреты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп подготовил крупнейшее увеличение военного бюджета со времен Рейгана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика