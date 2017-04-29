TUT.BY следит за событиями в мире. На неделе было много новостей о напряженности вокруг КНДР, но происходило и много других событий. Что интересного случилось за последние семь дней — в подборке лучших фотографий Reuters за неделю.



Бразильский индеец участвует в демонстрации против нарушении прав коренных народов. Бразилиа, Бразилия, 27 апреля, 2017 года. Фото: Ueslei Marcelino /REUTERS



Сеичиро Нишимото, генеральный директор Shelter Co, позирует в противогазе в типовых залах ядерных убежищ компании в подвале своего дома в Осаке, Япония. 26 апреля, 2017 года. Фото: Kim Kyung-Hoon /REUTERS



Палестинские пчеловоды собирают мед на ферме в Рафахе в южной части Сектора Газа, 25 апреля 2017 года. Фото: Ibraheem Abu Mustafa /REUTERS



Порыв ветра поднял мантию Папы Фрасциска во время его выступления на площади Святого Петра в Ватикане. 26 апреля 2017 года. Фото: Tony Gentile /REUTERS



Вертолет военно-морского флота США MH-60R Вертолетной морской ударной эскадрильи 78 «Синие ястребы» стреляет сигнальными ракетами во время учений вблизи авианосца USS Carl Vinson (CVN 70) в Филиппинском море 24 апреля 2017 года. Фото: Sean M. Castellano/ REUTERS



Дочь американского президента Иванка Трамп посещает саммит W20, который проходил под девизом «Вдохновляющие женщины: расширение масштабов женского предпринимательства». Берлин, Германия. 25 апреля. Фото: Hannibal Hanschke / REUTERS



Кашмирские женщины молятся на реликвию — волос пророка Мухаммеда во время Меерадж-ун-Наби — праздника, который знаменует собой вознесение пророка на небеса. Святилище Хазратбал в Сринагаре. 25 апреля 2017 года. Фото: Danish Ismail / REUTERS



Кирпичная труба и остатки дома, разрушенного огнем накануне Радуницы в деревне Кажушки в зоне отчуждения возле Чернобыльского реактора. 24 апреля, 2017 года. Фото: Vasily Fedosenko / REUTERS



Летучие мыши в старом городе. Кейсария, Израиль. 26 апреля, 2017 года. Фото: Amir Cohen/ REUTERS



Члены Королевского Гибралтарского полка придерживают свои фуражки из-за ветра, готовясь к выстрелу из 21 пушки в честь 91-го дня рождения британской королевы Елизаветы. 21 апреля 2017 года. Фото: Phil Noble / REUTERS



Ручная обезьяна Раму прыгает во время купания хозяина в водах реки Ганг в жаркий летний день в Калькутте, Индия. 26 апреля 2017 года. Фото: Rupak De Chowdhuri / REUTERS



Активист группы Chok3 выступает около российского посольства в Мехико во время протеста против дискриминации и насилия над сообществом геев в Чечне и других регионах России. Мексика, 20 апреля 2017 года. Фото: Carlos Jasso / REUTERS



Бангладешские рабочие загружают на лодку арбузы, чтобы отвезти их на оптовый рынок в Дакке, Бангладеш. 27 апреля 2017 года Фото: Mohammad Ponir Hossain/ REUTERS



Родственники жертв, погибших при обрушении здания Rana Plaza в 2013 году, скорбят во время четвертой годовщины в Саваре на окраине Дакии, Бангладеш. 24 апреля 2017 года. Фото: Mohammad Pon

ir Hossain / REUTERS



Люди лежат в гробах во время открытия похоронного бюро в Чунцине, Китай. 27 апреля 2017 года. Фото: REUTERS



Кандидат в президенты Франции Эманнуэль Макрон распутывает волосы девочки, зацепившиеся за пуговицы его жилета во время визита в больницу Раймонда Пуанкаре недалеко от Парижа. Франция, 25 апреля 2017 года. Фото: Philippe Wojazer / REUTERS



Девушка бежит по дороге, разговаривая по телефону в осенний день в центральной Сиднее, Австралия. 28 апреля 2017 года. Фото: David Gray / REUTERS



Северокорейский лидер Ким Чен Ын просматривает армию во время 85-ой годовщины создания Корейской народной армии. Фото опубликовано Корейский Центральным информационным агентством. Фото: КЦИА / REUTERS



Лодка в море Форталезы, Бразилия. 23 апреля 2017 года. Фото: Paulo Whitaker. / REUTERS