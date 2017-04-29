﻿ Трамп назвал первые 100 дней у власти "самыми успешными в истории страны". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп назвал первые 100 дней у власти "самыми успешными в истории страны"

30.04.2017 08:43 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Дональд Трамп подвел итоги первых 100 дней своего президентства. Это событие Трамп отпраздновал в Пенсильвании, вновь раскритиковав американские СМИ и назвав их «вашингтонским болотом».


Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает свои первые 100 дней у власти «самыми успешными в истории страны». Такое заявление американский президент сделал в своем еженедельном обращении в субботу, 29 апреля, отмечая в этот день свои первые 100 дней президентства.

«Я искренне верю, что первые 100 дней моей администрации были самыми успешными в истории нашей страны», — приводит слова Трампа телеканал Fox News. «Самое главное то, что мы возвращаем рабочие места», — сказал он.

29 апреля Трамп провел в штате Пенсильвания. В Гаррисберге, столице штата, у Трампа прошел митинг его сторонников. Начало своей речи перед собравшимися Трамп посвятил критике американских СМИ, вновь назвав их «лживыми».

«Большая группа голливудских актеров и вашингтонские СМИ утешают друг друга в зале отеля в столице нашей страны прямо сейчас», — сказал Трамп. «Они собрались вместе для ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. Без президента. А я настолько счастлив, находясь более чем в 100 милях от вашингтонского болота, проводя свой вечер со всеми вами, с гораздо более многочисленными и прекрасными людьми», — сказал он.

Начало митинга совпало с началом ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) — ежегодное торжественное мероприятие высокого уровня, на котором традиционно присутствуют знаменитости, политики и журналисты. Трамп еще в феврале сообщил, что не пойдет на это мероприятие.

В своей речи на митинге в Пенсильвании, которая продолжалась почти час, Трамп заявил, что его первые 100 дней пребывания у власти «были очень волнующими и продуктивными». В своей речи он также затронул вопросы миграции, торговли, рабочих мест и ряд других.


Фото: Reuters

Не обошел Трамп и тему строительства стены на границе с Мексикой. «Нам нужна стена. Мы построим стену, так же неоспоримо, как вы сейчас стоите здесь. Нам нужна стена», — заверил Трамп собравшихся.

Говоря о внешней политике, Трамп заверил, что все страны НАТО будут вносить свой финансовый вклад в укрепление безопасности блока.

В минувшую пятницу итоги первых 100 дней президентства Трампа подвел Белый дом, опубликовав справку «100 дней безопасности и защищенности президента Трампа». Среди заслуг президента в области нацбезопасности Белый дом отметил «изоляцию Сирии и России в ООН».

"Сделать Америку великой снова". Как спустя 100 дней Трамп выполняет свои обещания

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 апреля Трамп провел в штате Пенсильвания. В Гаррисберге, столице штата, у Трампа прошел митинг его сторонников.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Китайцы в гробах, купающаяся обезьяна, папа Римский и ветер: фото Reuters за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика