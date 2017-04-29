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Оливер Стоун рассказал о своем фильме про Путина

30.04.2017 10:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Американский режиссер Оливер Стоун подтвердил, что снимает фильм о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald, которой обладатель трех «Оскаров» дал интервью в преддверии поездки в Австралию.


Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Газета утверждает, что картина, в которой, в частности, будет идти речь о влиянии России на выборы в США, станет хитом. Отмечается, что лента выйдет в скором времени.

«Это не столько документалка, сколько фильм в формате вопросов и ответов», — отметил Стоун. «Господин Путин — один из самых влиятельных мировых лидеров, и поскольку Соединенные Штаты объявили его врагом — большим врагом, — я думаю, что было бы крайне важно услышать, что он говорит», — добавил он.

Картина расскажет о взглядах российского лидера на различные события, которые произошли с тех пор, как он впервые стал президентом в 2000 году. По словам режиссера, американцы узнают о существовании такой точки зрения, о которой они раньше не слышали.

Стоун также сообщил, что его команда ездила к Путину четыре раза за два года.

«Я говорил с ним изначально о деле [бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда] Сноудена, которое будет обсуждаться в фильме. И из этого, как мне кажется, выросло доверие: он знал, что я бы не стал сильно редактировать то, что он сказал», — поделился кинодеятель.

 
 
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"Путин - один из самых влиятельных мировых лидеров, и поскольку США объявили его врагом, - я думаю, что было бы крайне важно услышать, что он говорит", - отметил Стоун.

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