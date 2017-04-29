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Крупнейший в мире гидросамолет КНР прошел наземное испытание

30.04.2017 10:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Разработанный китайскими конструкторами крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 успешно прошел наземное испытание. Об этом сообщил информационный портал Sina со ссылкой на Китайскую авиастроительную корпорацию (AVIC).

Видео: Youtube

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«Наземные тесты пройдены, что свидетельствует о базовой готовности летной машины к осуществлению первого полета», — проинформировали в компании.

Первый полет AG600 состоится над сушей в мае, а во второй половине года гидросамолет будет испытан над водой.

AG600 создан специалистами AVIC и предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций. Ожидается, что он может быть задействован и для нужд ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в целях патрулирования.

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 т. Он способен развивать скорость до 500 км/ч, дальность полета достигает 4,5 тыс. км, максимальная продолжительность нахождения в воздухе — 12 часов. Длина самолета составляет 36,9 м, размах крыльев — 38,8 м.

Он может взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и на водной поверхности. За 20 секунд AG600 способен забирать до 12 т воды, выполнить в общей сложности сброс до 370 т жидкости без дозаправки.

Летательный аппарат имеет пассажирскую и грузовую модификации. В настоящее время данный проект самолета-амфибии считается самым крупномасштабным в мире. Ранее сообщалось о поступлении на него как минимум 17 заказов.

 
 
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Первый полет AG600 состоится над сушей в мае, а во второй половине года гидросамолет будет испытан над водой.

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