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Пенс: Действия в отношении Сирии, Ирана, КНДР и ИГ помогают восстановить авторитет США

30.04.2017 11:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Действия президента США Дональда Трампа в отношении Сирии, Ирана, КНДР и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) являются доказательством восстановления мощи и авторитета Америки. Такое заявление сделал в субботу вице-президент Майкл Пенс, выступая с главой государства на митинге в городе Харрисбург (штат Пенсильвания).


Майкл Пенс и Дональд Трамп. Фото: Reuters

«Президент Трамп защищает наших союзников и дает отпор нашим врагам. Он предостерег Иран, он решительно противостоит угрозам, исходящим от режима Северной Кореи, мир видит силу и решительность нашего президента, — подчеркнул Пенс. — Действия, которые он предпринял в Сирии и Афганистане, стали свидетельством восстановления авторитета американской мощи».

«Благодаря президенту Дональду Трампу ИГ спасается бегством в Ираке, Сирии и Афганистане. Мы не остановимся, пока не разгромим ИГ раз и навсегда, — заверил он. — За 100 минувших дней президент полностью преобразил Америку, но это только начало».

29 апреля 2017 года закончились первые 100 дней работы Дональда Трампа на посту президента США. В американской политической культуре этот период имеет большое значение для оценки нового хозяина Белого дома. Традиция подводить итог деятельности главы государства за первые 100 дней началась с президента Франклина Рузвельта (1933−1945). В первые три месяца своего правления он принял ряд стратегических решений, которые стали основой политики «нового курса» и позволили вывести страну из Великой депрессии.

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По словам американского вице-президента, за 100 минувших дней Дональд Трамп полностью преобразил Америку.

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