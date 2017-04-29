«Мне нравилась та жизнь, которая у меня была раньше. В ней так много всего происходило. А в этой, новой жизни, мне приходится работать гораздо больше, чем раньше», — посетовал Трамп в недавнем интервью агентству Reuters. К 100 дням пребывания на посту президента издание выбрало лучшие кадры.



Трамп аплодирует судье Нилу Горсачу, пока тот обнимает свою жену Луизу после присяги на пост судьи Верховного суда в Розовом саду Белого дома. К назначению его на освободившееся место представил новоизбранный президент, который выбирал еще из 20 кандидатов. Фото: Reuters



Кадры пресс-службы Белого дома. Трамп и его команда по национальной безопасности слушают доклад генерала Джозефа Данфорда, председателя объединенного комитета начальников штабов США. Он рассказывает о ракетном ударе по Сирии. Фото: Reuters



Дональд Трамп уселся в грузовик и приветствует водителей и гендиректоров компаний, которые прибыли в Белый дом на совещание по вопросам здравоохранения. Фото: Reuters



Советница президента Келлианн Конвей (на диване) следит за встречей Трампа с руководителями десятков «традиционно афроамериканских» колледжей и университетов в Овальном зале Белого дома. Фото: Reuters



Трамп разговаривает по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Овальном кабинете его окружают начальник штаба Белого дома Рейнс Прибас, вице-президент Майк Пенс, старший советник Стив Бэннон и директор по коммуникациям Шон Спайсер. Фото: Reuters



Президент США смотрит в окно во время интервью агентству Reuters, 27 апреля. По его признанию журналистам, он раньше думал, что «быть президентом гораздо легче». Фото: Reuters



Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп проводят совместную пресс-конференцию в Восточном зале Белого дома. Фото: Reuters



Президент Трамп и его супруга прилетели на ралли «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой», лозунг его предвыборной кампании) в международном аэропорту Орландо-Мельбурн в штате Флорида. Фото: Reuters



Военный помощник несет так называемый «ядерный футбольный мяч», в котором содержатся коды для запуска ядерного оружия. Помощник сопровождает с таким грузом Трампа на борт № 1. Фото: Reuters



Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой, а также владелец американской футбольной команды The New England Patriots на ужине у четы Трамп в их собственной резиденции Мар-а-Лаго. Фото: Reuters



Дональд Трамп поднимается на борт, чтобы покинуть базу военно-воздушных сил в Хэмптоне, штат Вирджиния. Фото: Reuters



Президент идет с внуками к борту № 1 у Белого дома: рядом маленький Джозеф Кушнер держит игрушку в виде борта № 1, а за руку с дедом идет Арабелла. Фото: Reuters



Снимок отца Дональда Трампа, покойного Фреда Трампа, в Овальном кабинете. Фото: Reuters



Дональд Трамп устроил сюрприз туристам в Белом доме, когда неожиданно появился перед ними у вывешенного на стене портрета Хиллари Клинтон. Фото: Reuters



Вице-президент Майк Пенс, старший советник (а также зять Дональда Трампа) Джаред Кушнер, начальник штаба Белого дома Рейнс Прибас и спецпомощник Борис Эпштейн смеются над ответами президента во время его пресс-конференции. Фото: Reuters