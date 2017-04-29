В Херсонской области появилась бетонная дамба, которая блокирует подачу воды по каналу в Крым. Такое решение местные власти объяснили необходимостью орошать сэкономленной водой земли юга Херсонщины, передает телеканал ТСН .



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Дамбу возвели за год и потратили на нее 35 миллионов гривен (около 1,3 млн долларов). Специалисты говорят, что работы по обустройству новой дамбы продолжатся. В сюжете отметили, что причиной строительства дамбы стала необходимость восстановления водоснабжения расположенных на юге Херсонской области фермерских хозяйств. Они оказались отрезаны от водоснабжения вместе с Крымом, когда в 2014 году закрылись шлюзы.

«Если бы канал перекрыли за несколько десятков километров до админграницы, где есть последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи. Поэтому воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры своими силами возвели дамбу из мешков с песком. Теперь же найдено не временное, а полноценное решение проблемы, которое позволит выращивать рис и пшеницу», — пояснил в сюжете один из фермеров.

Главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Оберемок рассказал, что новая дамба имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть и при необходимости наполнить водой 300 километров крымских территорий.

Россия приняла решение о присоединении Крыма в 2014 году. Украина и страны Запада считают Крым оккупированной территорией и обвиняют Россию в агрессии.

Украина уже перекрывала водоснабжение по Северо-Крымскому каналу. Помимо этого, в Крыму прошли энергетическая и торговая блокады.