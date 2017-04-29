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Трамп пригласил Дутерте в Белый дом

30.04.2017 16:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Дональд Трамп провел телефонные переговоры с филиппинским лидером Дутерте, которого обвиняют в массовых убийствах в ходе антинаркотической кампании. Трамп должен встретиться с ним уже в ноябре.


Родриго Дутерте. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пригласил филиппинского лидера Родриго Дутерте в Вашингтон обсудить двусторонние отношения. С таким предложением он выступил в ходе телефонных переговоров с президентом Филиппин в воскресенье, 30 апреля. Представитель Дутерте подтвердил приглашение, однако не стал уточнять, когда визит может состояться. На данный момент известно, что лидеры двух стран должны встретиться в ноябре на Восточноазиатском саммите на Филиппинах.

Белый дом уточнил в пресс-релизе, что телефонные переговоры прошли в «дружественной» атмосфере и лидеры двух стран обсудили вопросы региональной безопасности, включая угрозу со стороны Северной Кореи, а также борьбу с наркотиками.

Дутерте пришел к власти на Филиппинах в июне 2016 года, и его отношения с предыдущей администрацией США не складывались из-за критики Обамы в адрес его методов антинаркотической кампании. В ответ Дутерте пожелал Обаме «гореть в аду» и назвал его «сукиным сыном».

Филиппинская полиция за время борьбы с дилерами и наркоманами, по официальным данным, убила более 2,7 тысячи человек, утверждая, что действовала в рамках самообороны. Филиппинский юрист на минувшей неделе подал иск в Международный уголовный суд против Дутерте, обвинив его в массовых убийствах. В его заявлении указано, что в действительности, по его подсчетам, жертвами антинаркотической кампании стали около 8 тысяч человек.

В отношении Трампа филиппинский лидер пока высказывается исключительно восторженно. На одной из пресс-конференций он назвал нового президента США «реалистом и прагматиком», а также добавил: «Посмотрите на его инаугурационную речь. Он остановит наркотрафик. Мы ничем не отличаемся. Он вас точно убьет». По словам Дутерте, Трамп говорил ему, что он «все делает правильно» в его борьбе с наркотиками.

 
 
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Дональд Трамп провел телефонные переговоры с филиппинским лидером Дутерте, которого обвиняют в массовых убийствах в ходе антинаркотической кампании.

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